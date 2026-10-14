Paul McCartney diz que se lembra de seu nascimentoReprodução / Youtube
Paul McCartney afirma ter lembranças do próprio nascimento
Ex-Beatle surpreendeu ao contar que guarda imagens e sons do parto durante conversa com a filha Stella McCartney em um podcast
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