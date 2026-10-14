Paul McCartney diz que se lembra de seu nascimento - Reprodução / Youtube

Paul McCartney diz que se lembra de seu nascimentoReprodução / Youtube

Publicado 14/10/2026 10:59

Paul McCartney , de 84 anos, surpreendeu ao afirmar que tem lembranças do próprio nascimento. O ex-Beatle falou sobre o assunto durante uma participação no podcast "Good Hang", exibido na terça-feira (13). A revelação surgiu após uma pergunta de sua filha, a estilista Stella McCartney, sobre qual seria sua memória mais antiga.

O cantor contou que acredita se recordar do dia em que nasceu, em Liverpool, na Inglaterra. Apesar da riqueza de detalhes, ele admitiu não ter certeza se as imagens são reais ou fruto de sua imaginação. "Essas coisas, você nunca sabe se inventou alguma coisa. Mas tenho a sensação de que meio que me lembro de ter nascido. Nasci em um lugar em Liverpool chamado Hospital Walton, que era uma construção vitoriana bem antiga; acho que antes de ser um hospital, era outra coisa", disse.

Paul nasceu em 18 de junho de 1942, no Hospital Walton. Ao falar sobre a experiência, o músico descreveu detalhes do ambiente e afirmou que sua suposta memória não se limita às imagens. Segundo ele, também há sons e sensações ligados ao momento do parto.

"Então, eu meio que me lembro de azulejos brancos bem higiênicos, instrumentos cromados e um barulho metálico, porque eu nasci com fórceps [um instrumento cirúrgico com formato de uma pinça articulada]. Eles tiveram que me puxar para fora... Não sei se é verdade", acrescentou o artista.

O relato chamou atenção pelo período ao qual o artista atribui as recordações. Em geral, as primeiras memórias autobiográficas surgem alguns anos depois do nascimento, fenômeno associado à chamada amnésia infantil. Por isso, não é possível confirmar se as cenas descritas pelo britânico correspondem a lembranças reais.

Paul McCartney é pai de cinco filhos. Do casamento com Linda McCartney, que morreu em 1998, nasceram Mary, de 57 anos, Stella, de 55, e James, de 49. O músico também adotou Heather, de 63, filha de Linda de uma relação anterior. Já Beatrice, de 22 anos, é fruto de seu segundo casamento, com Heather Mills, de quem se divorciou em 2008. Atualmente, o ex-Beatle é casado com Nancy Shevell, com quem oficializou a união em 2011.



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