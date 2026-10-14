Zé Felipe fala sobre amizade com ex - Reprodução / Instagram

Zé Felipe fala sobre amizade com exReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2026 16:15

Zé Felipe, de 28 anos, falou sobre a relação de amizade com ex-companheiras e reacendeu a esperança dos fãs de uma reconciliação com Virginia Fonseca , de 27. Nesta quarta-feira (14), o cantor abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou qual considera a parte mais difícil de manter esse tipo de vínculo. A declaração repercutiu nas redes sociais, principalmente após o recente término da influenciadora com o jogador Vini Jr.

Ao responder a um seguidor, o artista afirmou que uma das dificuldades é fazer com que outras pessoas entendam a amizade entre ex-casais. Ele também aproveitou para brincar sobre as discussões entre homens e mulheres.

"Ter que explicar, para quem não tem, que essa amizade é normal. E eu acho que além disso, ter amizade com mulher é aquilo lá, né mano? Na discussão você tem que saber que nessa você vai estar errado, na outra também", brincou.

Em outro momento, Zé Felipe recebeu uma mensagem que provocou ainda mais comentários. "Deixou o bagulho rodar tantos km e foi buscar ainda... Você é louco, não compensa", escreveu um internauta.

O filho de Leonardo não deixou a provocação passar e respondeu no mesmo tom. "É foda, mas não compensa para esses bagaços que você mexe, meu brother", rebateu. Para evitar interpretações equivocadas, ele acrescentou na legenda: "É só resenha, viuuu, gente".

Apesar do tom de brincadeira, as respostas foram suficientes para que admiradores do antigo casal especulassem sobre uma possível volta. Em uma página que reproduziu os vídeos, internautas demonstraram apoio à reconciliação.

"Eu amo ele, defende ela de todo jeito. Na verdade ele quis dizer que não compensa os bagaço que a pessoa da mensagem falou, mas a Virgínia compensa e muito", opinou uma seguidora. "Joga reconciliação, Senhor", pediu outra.

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio de 2025, após cinco anos de relacionamento. Juntos, são pais de Maria Alice, de cinco anos, Maria Flor, de três, e José Leonardo, de dois. Desde a separação, os dois mantêm uma relação próxima por causa dos filhos.

Após o divórcio, o sertanejo viveu um breve romance com Ana Castela, no fim de 2025. Já Virginia assumiu um namoro com Vini Jr., que chegou ao fim no último fim de semana.

Depois da separação do jogador do Real Madrid, a empresária viajou para Miami, nos Estados Unidos, onde os filhos reencontraram o pai. Na segunda-feira (12), Virginia e Zé Felipe retornaram ao Brasil no mesmo jatinho particular, acompanhados das três crianças.