Paolla Oliveira foi alvo de comentários negativos após revelar voto - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira foi alvo de comentários negativos após revelar voto Reprodução/Instagram

Publicado 15/10/2026 10:14

Paolla Oliveira , de 44 anos, virou alvo de ataques machistas nas redes sociais após revelar seu voto para o segundo turno das eleições. A atriz expôs mensagens ofensivas enviadas por homens e chamou atenção para a mudança de comportamento de internautas que, antes do posicionamento político, enviavam comentários de cunho sexual.

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"Bastou eu falar do meu voto pra chegar isso aí. O curioso é que esses mesmos homens, na mensagem logo anterior, me tratavam como um corpo à disposição deles: 'delícia', 'gostosa', 'era dentro'. Aí eu digo o que penso e eles mandam isso. Minhas opiniões podem ser debatidas, minhas escolhas podem ser criticadas. Mas ofensa não é argumento", escreveu na legenda do vídeo.

A artista ressaltou a importância da autonomia das mulheres no ambiente político. "Meu voto tem a ver com quem eu sou e com o que defendo todos os dias. Com a liberdade de fazer escolhas, com o respeito à vida de outras pessoas e com a possibilidade de viver com dignidade. Sei que muita coisa a que eu tenho acesso ainda está longe de ser um direito garantido para todo mundo. Isso também orienta a minha escolha".

Ela destacou que discordâncias ideológicas são parte do processo democrático, mas que ofensas não devem ser utilizados como argumentos. "Por isso, também importa como quem pede nosso voto trata as pessoas. Se minimiza o preconceito, relativiza direitos ou apresenta a violência como resposta, precisamos levar isso a sério. A gente conhece as consequências dessas atitudes no trabalho, na rua, dentro de casa", disse.

Paolla falou sobre a importância da independência do eleitorado feminino. "Se fazem isso com uma pessoa conhecida, com milhões de pessoas olhando, imagina o que ouve a mulher que dá opinião no almoço de domingo, no trabalho, no grupo da família. Esse post também é pra ela. E pra lembrar: seu voto é seu. Não é do seu marido, do seu pai, do seu patrão. É você quem decide", concluiu.