Maria Corsato, delegada que investigou Deolane Bezerra, também questionou produtos da WePink durante a campanha eleitoral - Reprodução rede social

Maria Corsato, delegada que investigou Deolane Bezerra, também questionou produtos da WePink durante a campanha eleitoralReprodução rede social

Publicado 15/10/2026 10:00

A delegada Maria Corsato , conhecida por sua atuação no caso envolvendo Deolane Bezerra, também teve seu nome associado à WePink, marca de Virginia Fonseca, durante a campanha eleitoral. A policial apareceu em uma loja da empresa questionando a comercialização de suplementos da marca cor-de-rosa.

O episódio ganhou espaço nas redes sociais em meio à sua candidatura a deputada estadual por São Paulo, pelo União Brasil. Nas urnas, Corsato recebeu 12.713 votos e ficou como suplente.

A visita à loja não comprova irregularidades nos produtos, mas acrescentou mais um capítulo à trajetória pública da delegada, que já havia protagonizado embates com a família de Deolane. Entre a atuação policial, a exposição nas redes e a disputa eleitoral, não faltaram acontecimentos para render manchetes.