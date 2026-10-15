Virginia Fonseca pode estar preparando um novo capítulo no Carnaval. Será que vem troca de escola por aí?Reprodução Instagram
Virginia na Vila Isabel? Tem caroço nesse angu
Após deixar a Grande Rio, influenciadora pode aparecer na Vila Isabel e levantar especulações sobre seu futuro no Carnaval
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Vini Jr. vira a madrugada com duas influenciadoras
Recém-solteiro, jogador do Real Madrid é visto em restaurante com duas espanholas, uma delas apontada como antigo affair
Virginia pede Paolla na avenida e Zé Felipe dá banho de água fria
Influenciadora movimenta o mundo do samba, fala de discrição e vê rumores de reconciliação esfriarem
Netinho morre no dia 13, mas aviso de velório registra ‘12+1’
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Lula é barrado em show de João Gomes
Segurança atribuiu proibição à produção do cantor, que negou ter dado a ordem
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