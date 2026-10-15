Virginia Fonseca pode estar preparando um novo capítulo no Carnaval. Será que vem troca de escola por aí? - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca pode estar preparando um novo capítulo no Carnaval. Será que vem troca de escola por aí?Reprodução Instagram

Publicado 15/10/2026 08:30

Virginia Fonseca pode movimentar os bastidores do Carnaval carioca. Depois de deixar a Grande Rio, a influenciadora agora pode dar as caras na Unidos de Vila Isabel.

Mas será que a visita seria apenas para prestigiar a escola ou existe alguma conversa acontecendo longe dos holofotes? No mundo do samba, uma simples aparição pode render muita especulação.

Será que vem novidade por aí? Afinal, Virginia pode até mudar de endereço carnavalesco, mas uma coisa continua no mesmo lugar: os holofotes apontados para ela. E, nesse enredo, parece que ainda tem muito samba pela frente.