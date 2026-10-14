Virginia Fonseca segue movimentando os bastidores da vida amorosa e do carnaval, sempre sob os holofotes - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca segue movimentando os bastidores da vida amorosa e do carnaval, sempre sob os holofotesReprodução Instagram

Publicado 14/10/2026 08:30 | Atualizado 14/10/2026 12:11

Virginia Fonseca está solteira, repaginada e disposta a voltar aos holofotes. Depois do fim do namoro com Vini Jr., a influenciadora confessou que tentou levar uma vida mais discreta, mas descobriu que ser low profile não combina com sua personalidade.

E parece que a fila anda, mas o passado insiste em pedir passagem. Enquanto surgem especulações, sem comprovação, de que estaria alimentando rumores de reconciliação com Zé Felipe para recuperar o engajamento, o cantor tratou de esfriar os ânimos: “Acho que não é hora de pensarmos nisso”.

Virginia também revelou que pediu a Paolla Oliveira que voltasse ao posto de rainha de bateria da Grande Rio, antes ocupado por ela. Paolla acabou na Imperatriz Leopoldinense, e Anitta assumiu a coroa na escola de Caxias.

Pelo visto, Virginia pode até abrir mão do samba, mas dos holofotes, jamais.