Padre Omar (e), Pablo Morbis, CEO do Grupo Cataratas, e o cardeal Dom Orani Tempesta - Fred Pontes / Divulgação

Padre Omar (e), Pablo Morbis, CEO do Grupo Cataratas, e o cardeal Dom Orani TempestaFred Pontes / Divulgação

Publicado 13/10/2026 08:30

O Cristo Redentor completou 95 anos ontem (12) , justamente no Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. E a festa foi à altura de quem há quase um século abraça o Rio de Janeiro! A missa em ação de graças, realizada no Centro de Visitantes Paineiras, foi presidida pelo cardeal Dom Orani João Tempesta, ao lado do padre Omar, reitor do Santuário, reunindo fé, emoção e homenagens à padroeira. Entre os presentes, o cônsul-geral dos Estados Unidos no Rio, Ryan Rowlands, a apresentadora Gardênia Cavalcanti, madrinha das ações sociais do Cristo Redentor, e Pablo Morbis, CEO do Grupo Cataratas, responsável pela operação turística do Paineiras Corcovado.

Entre os destaques da comemoração, o lançamento do selo postal especial dos 95 anos, criado pelo artista Oskar Metsavaht em parceria com os Correios. A celebração também marcou a abertura da mostra “Cristo Redentor – Rumo aos 100 Anos”, com obras de artistas renomados e uma participação especial de Fernanda Montenegro em vídeo. Pablo Morbis destacou a importância da exposição, que antecipa o futuro Museu do Cristo Redentor.

Aos 95 anos, o monumento segue como um dos maiores símbolos de fé e esperança do Brasil. E, de braços abertos, já começa a contagem regressiva para o centenário. A coluna Andrei Lara esteve presente na celebração e registrou de perto os momentos dessa data tão especial para o Rio e para o Brasil.