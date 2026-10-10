Gretchen demonstra sua fé ao cumprir promessa de joelhos durante o Círio de Nazaré, em BelémReprodução rede social
Gretchen se arrasta de joelhos para pagar promessa
Rainha do Rebolado emociona ao demonstrar sua fé durante as celebrações do Círio de Nazaré, em Belém
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