Gretchen demonstra sua fé ao cumprir promessa de joelhos durante o Círio de Nazaré, em Belém - Reprodução rede social

Gretchen demonstra sua fé ao cumprir promessa de joelhos durante o Círio de Nazaré, em BelémReprodução rede social

Publicado 10/10/2026 07:00

Gretchen deixou o rebolado de lado e deu lugar à devoção. A cantora cumpriu uma promessa durante as celebrações do Círio de Nazaré, em Belém, no Pará. Após enfrentar um problema de saúde, a artista entrou de joelhos em uma igreja para agradecer pela recuperação. Ao lado do marido, Esdras de Souza, a Rainha do Rebolado, que participa da celebração religiosa todos os anos, mostrou que sua fé continua firme.

Desta vez, o espetáculo não foi no palco, mas em um gesto de gratidão.