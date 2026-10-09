Silvia Abravanel criticou a vaidade dos famosos que participam do TeletonReprodução Instagram

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Andrei Lara
Silvia Abravanel resolveu colocar na roda a vaidade de alguns famosos que participam do Teleton. Mas, cá entre nós, qual é o problema de um artista querer aparecer bonito na televisão? Se quiser chegar vestido de ouro, prata ou coberto de paetês, que venha! O importante é emprestar sua imagem a uma causa tão nobre, que transforma a vida de milhares de pessoas com deficiência. O Teleton foi uma das grandes paixões de Silvio Santos, que sabia como ninguém reunir estrelas em torno da solidariedade. É claro que exigências descabidas merecem críticas, mas transformar a preocupação com a aparência em falta de compromisso é outra história. E expor essas situações acaba criando um desgaste desnecessário para uma campanha tão bonita. Afinal, o que importa não é o tamanho do brilho do figurino, mas o tamanho da contribuição para a causa,