Exposição imersiva na Cidade do Samba revela a história e os bastidores do Carnaval cariocaDivulgação

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Andrei Lara
O Carnaval carioca vai ganhar um espetáculo fora da avenida! A Cidade do Samba recebe, a partir de 29 de outubro, a Rio Carnaval Expo, uma exposição imersiva e multissensorial que promete transportar o público para dentro do universo das escolas de samba. Em 848 metros quadrados, divididos em 12 eixos temáticos, os visitantes poderão conhecer desde as origens da festa até os segredos dos barracões e a emoção dos desfiles na Sapucaí. A mostra fica em cartaz até 26 de janeiro de 2027, com ingressos a preços populares. Uma experiência para descobrir que, por trás de cada fantasia, existe muita história, talento e gente que faz a magia acontecer.