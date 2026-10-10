- Reprodução rede social

Reprodução rede social

Publicado 10/10/2026 08:20

Mas desde quando Gisele precisa dar satisfação a alguém, muito menos a Luana? A modelo, discreta e reservada, não tem obrigação nenhuma de expor suas preferências políticas. Aliás, ninguém tem.



Quem parece precisar dar explicações a todo momento é a própria Luana, que vive comentando a vida alheia, colecionando polêmicas e transformando confusão em manchete. Dá até a impressão de que, sem uma boa controvérsia, faltaria assunto para mantê-la na mídia.



Gisele construiu uma carreira que fala por si. Já Luana parece precisar de uma polêmica para continuar nas manchetes. No fim das contas, quem vive de comentar a vida alheia acaba achando que todo mundo tem obrigação de lhe dar satisfação.