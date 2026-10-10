De braços abertos para o Rio e para o mundo, o Cristo Redentor completa 95 anos com uma programação especial de fé, cultura e solidariedade. - Divulgação

De braços abertos para o Rio e para o mundo, o Cristo Redentor completa 95 anos com uma programação especial de fé, cultura e solidariedade.Divulgação

Publicado 10/10/2026 12:20

De braços abertos para o mundo há 95 anos, o Cristo Redentor comemora seu aniversário neste domingo (12), Dia de Nossa Senhora Aparecida, com uma programação que une fé, cultura e solidariedade. A celebração começa às 7h, no Centro de Visitantes Paineiras, com a abertura da mostra ‘Cristo Redentor – Rumo aos 100 Anos’. Às 7h30, o cardeal Dom Orani João Tempesta preside uma missa, concelebrada pelo Padre Omar.

A exposição reúne obras de artistas como Romero Britto, Marco Velasquez e Rafael Ferraraccio, além de um vídeo especial de Fernanda Montenegro. A programação também inclui o lançamento de um selo comemorativo criado por Oskar Metsavaht e medalhas especiais pelos 95 anos do monumento.

Mas a festa não fica só no alto do Corcovado. Na Catedral Metropolitana, no Centro do Rio, uma grande ação social oferecerá gratuitamente atendimentos médicos, exames, assistência jurídica, serviços de beleza, alimentação e atividades infantis para pessoas em situação de vulnerabilidade social, das 7h30 às 15h.

Sob a coordenação do Padre Omar, a comemoração mostra que os braços abertos do Cristo vão muito além de um cartão-postal. São também um símbolo de acolhimento para quem mais precisa.