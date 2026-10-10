As atrizes Monica Martelli e Ingrid Guimarães são as madrinhas da campanha Outubro Rosa 2026 da Fundação Laço Rosa - Reprodução rede social

As atrizes Monica Martelli e Ingrid Guimarães são as madrinhas da campanha Outubro Rosa 2026 da Fundação Laço RosaReprodução rede social

Publicado 10/10/2026 11:00

O Outubro Rosa também é tempo de acolher, celebrar a vida e proporcionar momentos de alegria. Neste sábado (10), a Fundação Laço Rosa, em parceria com a Cinépolis, promove uma sessão especial do filme ‘Se Eu Fosse Você 3’ para 100 pacientes com câncer de mama, divididas entre o Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio, o encontro acontece no Cinépolis do Rio Design Barra, às 11h, com direito a pipoca, refrigerante e uma experiência especial.

A iniciativa faz parte das comemorações dos 15 anos da Fundação Laço Rosa, presidida por Marcelle Medeiros, que prepara uma grande mobilização nacional para oferecer 10 mil mamografias gratuitas até fevereiro de 2027. O projeto Cuidado em Movimento levará um caminhão equipado com mamógrafo a diferentes cidades brasileiras, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce.



E tem mais: as atrizes Monica Martelli Ingrid Guimarães foram anunciadas como madrinhas da campanha deste ano. Uma iniciativa que mostra que, quando o assunto é solidariedade, o melhor roteiro é aquele que transforma vidas.