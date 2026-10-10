As atrizes Monica Martelli e Ingrid Guimarães são as madrinhas da campanha Outubro Rosa 2026 da Fundação Laço RosaReprodução rede social
Outubro Rosa leva hoje 100 pacientes com câncer ao cinema
Fundação Laço Rosa e Cinépolis promovem sessão especial de ‘Se Eu Fosse Você 3’ para pacientes com câncer de mama na Barra da Tijuca
Outubro Rosa leva hoje 100 pacientes com câncer ao cinema
Fundação Laço Rosa e Cinépolis promovem sessão especial de ‘Se Eu Fosse Você 3’ para pacientes com câncer de mama na Barra da Tijuca
Davi Brito, Raquel e Bia Miranda na mira do MP por apostas ilegais
Influenciadores são investigados por suspeita de divulgar plataformas de apostas que deveriam ter saído do ar em 6 de outubro
Luana Piovani arranja confusão com silêncio político de Gisele Bündchen
Atriz critica silêncio político da modelo, mas esquece que ninguém é obrigado a transformar opinião em espetáculo
Gretchen se arrasta de joelhos para pagar promessa
Rainha do Rebolado emociona ao demonstrar sua fé durante as celebrações do Círio de Nazaré, em Belém
Cidade do Samba recebe exposição imersiva sobre o Carnaval
Rio Carnaval Expo estreia em 29 de outubro e revela a história e os bastidores das escolas de samba
Após derrota nas urnas, Silvia Abravanel vê vaidade no Teleton
Apresentadora questiona preocupação de artistas com figurinos e comportamento nos bastidores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.