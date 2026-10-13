Virginia Fonseca e Vini Jr.: o romance chegou ao fim pela segunda vez, em meio a críticas, rumores e especulações Reprodução/Instagram
O que está por trás do segundo término de Virginia e Vini Jr.?
Pressão da torcida, críticas à influenciadora e rumores nos bastidores cercam o novo rompimento do casal
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