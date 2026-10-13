Virginia Fonseca e Vini Jr.: o romance chegou ao fim pela segunda vez, em meio a críticas, rumores e especulações - Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Vini Jr.: o romance chegou ao fim pela segunda vez, em meio a críticas, rumores e especulações Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2026 07:00

O amor de Virginia Fonseca e Vini Jr. não resistiu nem à prorrogação ! O namoro chegou ao fim pela segunda vez neste ano e o desgaste já vinha entrando em campo. A pressão externa pesou. Torcedores do Real Madrid culpavam o romance pelo desempenho do atacante, enquanto Virginia era criticada por ter se afastado de atividades que lhe deram relevância, como a TV e o Carnaval, além de deixar os filhos em segundo plano. Curioso, né? Quando a bola não entra, a culpa sobra até para quem está fora de campo.

Mas o buraco parece ser mais embaixo. Apesar de Vini ter começado a assumir publicamente o namoro e acompanhar a influenciadora em compromissos, isso não teria sido suficiente para superar as inseguranças. Para apimentar, circula a versão, ainda não confirmada, de que Virginia teria encontrado uma mensagem em que o jogador dizia sentir saudades de Day Magalhães, apontada como ex-affair. Se for verdade, o atacante queria disputar dois campeonatos ao mesmo tempo.

Depois da separação, Vini apagou uma foto com Virginia e Lewis Hamilton, mas manteve as imagens em que aparecia sozinho. Até o piloto entrou na faxina sentimental. Virginia, por sua vez, publicou uma reflexão sobre a presença de Deus e antecipou a viagem para Miami. A assessoria garante que não houve briga. O curioso é que, horas antes, familiares dos dois estavam reunidos na mansão da influenciadora, em Mangaratiba. Nem a arquibancada VIP percebeu que o jogo estava acabando. Mas, para esta coluna, o término foi zero surpresa. No futebol, Vini é craque em deixar adversários para trás. No amor, quem parece ter dado o último drible foi Virginia.