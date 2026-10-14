João Gomes e Ivete Sangalo juntos no maravilhoso show beneficente em Petrolina, que teve as crianças como grandes estrelas da festa, apesar da polêmica envolvendo os adesivos de Lula Reprodução Instagram
Lula é barrado em show de João Gomes
Segurança atribuiu proibição à produção do cantor, que negou ter dado a ordem
Virginia pede Paolla na avenida e Zé Felipe dá banho de água fria
Influenciadora movimenta o mundo do samba, fala de discrição e vê rumores de reconciliação esfriarem
Netinho morre no dia 13, mas aviso de velório registra ‘12+1’
Comunicado sobre a despedida do cantor evita o número associado ao PT e provoca questionamentos
Lula é barrado em show de João Gomes
Segurança atribuiu proibição à produção do cantor, que negou ter dado a ordem
Soranz aposta em Cavaliere para 2028 e aponta novo INCA como prioridade
Em entrevista exclusiva, deputado fala de Eduardo Paes, Douglas Ruas, Lula e possível retorno à Secretaria de Saúde
Luan Santana e João Gomes são atacados por causa de política
Cantores enfrentam cobranças por posicionamento político, e até ameaças entram na polêmica
Cristo Redentor celebra 95 anos de braços abertos para o Rio
Missa, homenagens e lançamento de selo comemorativo marcaram a celebração no Dia de Nossa Senhora Aparecida
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.