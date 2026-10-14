João Gomes e Ivete Sangalo juntos no maravilhoso show beneficente em Petrolina, que teve as crianças como grandes estrelas da festa, apesar da polêmica envolvendo os adesivos de Lula - Reprodução Instagram

João Gomes e Ivete Sangalo juntos no maravilhoso show beneficente em Petrolina, que teve as crianças como grandes estrelas da festa, apesar da polêmica envolvendo os adesivos de Lula Reprodução Instagram

Publicado 14/10/2026 07:00 | Atualizado 14/10/2026 12:12

O piseiro virou caso de Justiça. O show beneficente de João Gomes, que contou com Ivete Sangalo, na segunda-feira (12), em Petrolina, Pernambuco, acabou em uma tremenda saia justa. Eleitores de Lula denunciaram que foram impedidos de entrar no evento usando adesivos do presidente.

E o detalhe é daqueles: segundo os relatos, um segurança afirmou que a proibição era ordem da produção do evento.

A produção, por sua vez, negou ter determinado a proibição e atribuiu o episódio à atitude isolada de um segurança. A Prefeitura também negou responsabilidade.

A confusão foi parar na Justiça Eleitoral, que determinou a liberação dos adesivos de qualquer candidato.

No fim, a Justiça teve que entrar na dança para garantir que o público pudesse entrar no piseiro com sua preferência política estampada no peito