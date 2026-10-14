João Gomes e Ivete Sangalo juntos no maravilhoso show beneficente em Petrolina, que teve as crianças como grandes estrelas da festa, apesar da polêmica envolvendo os adesivos de Lula Reprodução Instagram

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Andrei Lara
O piseiro virou caso de Justiça. O show beneficente de João Gomes, que contou com Ivete Sangalo, na segunda-feira (12), em Petrolina, Pernambuco, acabou em uma tremenda saia justa. Eleitores de Lula denunciaram que foram impedidos de entrar no evento usando adesivos do presidente.
E o detalhe é daqueles: segundo os relatos, um segurança afirmou que a proibição era ordem da produção do evento. 
A produção, por sua vez, negou ter determinado a proibição e atribuiu o episódio à atitude isolada de um segurança. A Prefeitura também negou responsabilidade.
A confusão foi parar na Justiça Eleitoral, que determinou a liberação dos adesivos de qualquer candidato.
No fim, a Justiça teve que entrar na dança para garantir que o público pudesse entrar no piseiro com sua preferência política estampada no peito