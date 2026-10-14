Netinho morreu no dia 13, mas comunicado sobre despedida preferiu registrar a data como "12+1" - Reprodução

Netinho morreu no dia 13, mas comunicado sobre despedida preferiu registrar a data como "12+1"Reprodução

Publicado 14/10/2026 08:28

A Bahia e o Brasil estão tristes com a morte do cantor Netinho. Isso é inegável! Mas uma coisa chamou a atenção desta coluna: no comunicado sobre o velório, a data do falecimento apareceu como “12+1/10/2026”. Tudo para evitar o número 13, associado ao PT, partido ao qual o artista fazia oposição. É claro que as convicções políticas de cada um devem ser respeitadas. Mas será que até na hora da despedida é preciso transformar uma simples data em manifestação política? Respeitar escolhas é uma coisa. Perder a noção é outra!

O velório acontece hoje, às 10h, na Capela 1 do Crematório Jardim da Saudade, no bairro de Brotas, em Salvador, na Bahia. A cerimônia será reservada a familiares e amigos próximos, conforme desejo do cantor. A cremação está marcada para as 14h.