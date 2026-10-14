Netinho morreu no dia 13, mas comunicado sobre despedida preferiu registrar a data como "12+1"Reprodução
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Comunicado sobre a despedida do cantor evita o número associado ao PT e provoca questionamentos
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