Vini Jr. e Mar Lucas, influenciadora espanhola que já teve o nome ligado ao jogador no passado - Reprodução rede social

Vini Jr. e Mar Lucas, influenciadora espanhola que já teve o nome ligado ao jogador no passadoReprodução rede social

Publicado 15/10/2026 07:00

O namoro com Virginia Fonseca mal chegou ao apito final e Vini Jr. já apareceu em outra escalação. O craque do Real Madrid foi visto em um restaurante de Madri com companheiros de time e duas influenciadoras espanholas, Mar Lucas e Fabiana Sevillano, que chegaram por volta das 4h da manhã.

E tem mais: Mar já teve o nome ligado ao jogador no passado, embora ambos tenham negado qualquer romance.

Na saída, cada um tomou uma porta diferente. Pelo visto, a madrugada foi longa, mas a discrição entrou em campo só na hora de ir embora.