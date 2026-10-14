Técnico do Real Madrid, José Mourinho cumprimenta Vini JrIna Fassbender / AFP
Mourinho detona suspensão de Vini Jr: 'Parece feita de propósito'
Ponta foi punido em quatro jogos por expulsão no Campeonato Espanhol; sentença saiu duas horas antes de o Real Madrid pela Liga dos Campeões
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Vasco informa a staff que deseja efetuar a compra de Cuiabano
Cruz-Maltino pode desembolsar cerca de R$ 60 milhões para acertar a contratação em definitivo de lateral, junto ao Nottingham Forest
Jhon Arias é hostilizado por torcedores do Fluminense antes de partida
Jogador, de 29 anos, causou revolta nos tricolores ao acertar com o Palmeiras seis meses depois de trocar o Tricolor por clube inglês
Réplica da taça Libertadores faz sucesso com tricolores no Maracanã
Caio Brites, de 35 anos, aproveitou a expectativa para o jogo de ida da semifinal entre Fluminense e Palmeiras para levar troféu ao estádio
Marcão escala Fluminense com Arana, Nonato e Savarino para semifinal
Tricolor e Palmeiras se enfrentam em busca de vaga na final da Libertadores, que irá acontecer em Montevidéu, no Uruguai, em novembro
Fluminense não tem conversas para renovar contrato com Ganso
Apoiador, de 36 anos, está no Tricolor desde 2019; apesar de ter recuperado a posição de titular, a sua situação está indefinida
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