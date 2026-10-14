Técnico do Real Madrid, José Mourinho cumprimenta Vini JrIna Fassbender / AFP

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João Vitor Cravo
José Mourinho, técnico português do Real Madrid, demonstrou indignação após Vini Jr ser suspenso por quatro partidas da La Liga. Brasileiro foi expulso em duelo contra o Villareal, no sábado (10), e teve pena aumentada para nesta quarta-feira (14). Na visão do treinador, o anúncio da sanção pareceu uma tentativa de desestabilizar o atleta.
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A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) publicou a determinação sobre Vini Jr duas horas antes de o clube merengue entrar em campo contra a Roma, na Itália, pela Liga dos Campeões. Mourinho, que substituiu o ponta no começo do segundo tempo, quando os italianos ainda venciam por 3 a 1, questionou a postura da organização.
"É normal um jogador descobrir que vai levar uma suspensão de quatro jogos duas horas antes da partida? Não precisa responder. É normal? Não poderiam ter anunciado agora, amanhã de manhã? Precisavam fazer isso quando estávamos a caminho do estádio? Em português, dizem: 'Gato escondido com o rabo de fora'. Acho que o gato não está mais escondido. O gato saiu da toca, sem vergonha nenhuma", esbravejou o português, em entrevista coletiva após o jogo contra a Roma.
Em outro momento, o técnico voltou a apontar a influência da suspensão sobre Vini Jr. O Real Madrid conseguiu virada heroica sobre o time italiano no fim, e venceu por 4 a 3 com brilho de Endrick. Porém, ao ser substituído, o ponta da Seleção se mostrou indignado após nova atuação abaixo das expectativas. 
"Absurdo, parece uma coisa ridícula. Parece uma coisa feita de propósito para perturbar antes do jogo importante para o Vinicius e para a equipe. Os 4 jogos (de punição), me parecem um absurdo. Mas é um absurdo estarmos chegando no estádio e ficarmos sabendo do castigo", reclamou o técnico, à "TNT".
Punido, Vini Jr ficará de fora do clássico contra o Barcelona, no dia 25 de outubro, e de outros três duelos do Campeonato Espanhol. No entanto, seguirá à disposição de Mourinho para os duelos contra RB Leipzig, da Alemanha, e AEK Atenas, da Grécia, pela Liga dos Campeões.