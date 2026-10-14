Endrick comemorando o terceiro gol do Real Madrid - FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Endrick comemorando o terceiro gol do Real MadridFILIPPO MONTEFORTE / AFP

Publicado 14/10/2026 19:09 | Atualizado 14/10/2026 19:14

Real Madrid perdia por 3 a 1 até os 37 minutos do segundo tempo, mas encontrou no banco os protagonistas de uma reação que transformou o retorno de José Mourinho a Roma. Com participação decisiva de Endrick, autor do empate e envolvido no gol que iniciou a arrancada, o time espanhol venceu por 4 a 3 nesta quarta-feira, no Estádio Olímpico, pela segunda rodada da fase de pontos corridos da Liga dos Campeões.

A vitória levou o Real aos seis pontos e manteve o aproveitamento de 100% na competição, depois do triunfo sobre a Inter de Milão na estreia. A Roma permaneceu com um ponto. Para Mourinho, o resultado acrescentou um capítulo dramático ao reencontro com o clube que comandou entre 2021 e 2024 e pelo qual conquistou a Conference League.

Na véspera, ele havia separado o vínculo afetivo da disputa: "Os torcedores da Roma querem vencer, e eu também quero vencer. Nesse momento, o amor é esquecido".

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Durante boa parte da partida, porém, a equipe de Gian Piero Gasperini esteve mais perto de comemorar. A Roma pressionou desde o início, obrigou Courtois a trabalhar e abriu o placar aos 19 minutos, em chute de Marten de Roon. O Real respondeu aos 24, quando Mbappé aproveitou uma falha de Hermoso e finalizou com desvio em Mancini, dificultando a reação de Gollini. O empate no intervalo amenizou os problemas dos espanhóis, superados por 8 a 4 nas finalizações na etapa inicial.

O cenário piorou para os visitantes depois do descanso. Aos cinco, Vini Jr tentou passe de calcanhar, perdeu a bola e permitiu a construção da jogada que terminou com assistência de Rodrigo Mora para Malen marcar. O holandês voltou a balançar as redes aos 12, após passe de Soulé, ampliando para 3 a 1. Mbappé ainda chegou a descontar, mas teve o gol anulado por impedimento.

Mourinho recorreu ao banco, e a entrada de Endrick mudou a partida. Aos 37, o brasileiro cabeceou um levantamento de Arda Güler, exigiu defesa de Gollini e viu Carlos Espí aproveitar o rebote para diminuir. Dois minutos depois, o ex-palmeirense apareceu novamente pelo alto: antecipou-se à marcação em escanteio de Güler e anotou o empate.

A Roma ainda tentava absorver a reação quando sofreu o golpe definitivo. Aos 44, Güler voltou a cobrar escanteio fechado e Rüdiger completou para a rede, consumando a virada. Em poucos minutos, o Real transformou uma atuação cercada de dificuldades em sua segunda vitória na competição, com Endrick como peça central da recuperação.