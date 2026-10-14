Endrick comemorando o terceiro gol do Real MadridFILIPPO MONTEFORTE / AFP
Com gol de Endrick, Real Madrid vira em oito minutos sobre a Roma
Reencontro entre José Mourinho e sua antiga equipe, pela Liga dos Campeões, ficou marcado por reviravolta e destaques saindo do banco
Com gol de Endrick, Real Madrid vira em oito minutos sobre a Roma
Reencontro entre José Mourinho e sua antiga equipe, pela Liga dos Campeões, ficou marcado por reviravolta e destaques saindo do banco
Danilo se isola como o meia com mais gols no Brasileirão de 2026
Volante do Botafogo marcou contra o Coritiba e evitou a terceira derrota consecutiva na competição desde a chegada do técnico Tite
Em jogo de seis gols, PSG vence o Manchester City na Liga dos Campeões
Paris abriu 3 a 0 com 30 minutos de jogo, viu os ingleses encostarem, mas conseguiu 4 a 2 fora de casa; Liverpool venceu com três de Barcola
Vini Jr é suspenso por agressão e perderá clássico contra o Barcelona
Brasileiro foi expulso por puxão de cabelo em Saliba, do Villareal, no último jogo do Real Madrid; gancho durará quatro rodadas de La Liga
Jovem da base do Flamengo é convocado para seleção portuguesa
Lateral-esquerdo, de 14 anos, atua pelo Rubro-Negro e foi chamado para participar de um período de treinos com a equipe europeia
Ronaldinho incentiva Fluminense antes de jogo da Libertadores: ‘Vamos’
Tricolor irá entrar em campo em partida contra o Palmeiras, nesta quarta-feira (14), no Maracanã, valendo vaga na final da competição
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.