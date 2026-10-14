Danilo marcou seu décimo gol com a camisa do Botafogo em 2026Vitor Silva / Botafogo
Danilo se isola como o meia com mais gols no Brasileirão de 2026
Volante do Botafogo marcou contra o Coritiba e evitou a terceira derrota consecutiva na competição desde a chegada do técnico Tite
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