Danilo marcou seu décimo gol com a camisa do Botafogo em 2026Vitor Silva / Botafogo

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Rodrigo Souza
Um dos pilares do Botafogo, Danilo vive uma temporada especial. Após marcar no empate com o Coritiba por 1 a 1, na última segunda-feira (12), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Brasileirão, o volante chegou a marca de dez gols e se isolou como o meio-campista mais goleador da competição.
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Com o gol diante do Coritiba, Danilo ultrapassou Matheus Pereira, do Cruzeiro, e se tornou o meia com mais gols no Brasileirão. O camisa 10 da Raposa é o segundo colocado com nove gols, seguido de Maurício, do Palmeiras, com sete. Números que refletem a eficácia do volante alvinegro em 2026.
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Danilo vive a temporada mais goleadora da carreira, com 13 gols marcados em 37 jogos. Somente neste ano, ele já superou o número de gols marcados pelo Palmeiras (12) e Nottingham Forest, da Inglaterra (6). Dos 14 gols marcados com a camisa alvinegra desde o ano passado, 13 foram feitos em 2026.
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Além disso, Danilo chegou a marca de 21 participações em gols com a camisa do Botafogo, com 14 gols e sete assistências. O volante também teve o mesmo número pelo Palmeiras, mas atingiu o feito em 141 jogos, enquanto no Alvinegro foi apenas em 54. Já no Forest, foram dez participações em 62 partidas.
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O bom desempenho de Danilo rendeu a convocação para a Copa do Mundo de 2026. O volante, de 25 anos, é um dos maiores ativos do Botafogo. O jogador recebeu propostas nas últimas janelas, mas o Alvinegro recusou e considerou as ofertas abaixo da expectativa.
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Apesar de ser o destaque do time, Danilo não tem a permanência garantida para 2027. O Botafogo está aberto a ouvir propostas e fixou a pedida em 30 milhões de euros (R$ 168,9 milhões), embora a expectativa inicial da diretoria estivesse entre 35 milhões e 40 milhões de euros (até R$ 225,2 milhões).