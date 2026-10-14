Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022 - Reprodução / Instagram @john_textor

Empresário estadunidense, John Textor adquiriu a SAF do Botafogo em 2022Reprodução / Instagram @john_textor

Publicado 14/10/2026 15:29 | Atualizado 14/10/2026 16:13

Botafogo, John Textor voltou a comentar sobre um retorno ao comando do clube. Em entrevista ao jornalista Ricardo Azambuja, ele garantiu que ele e seu companheiro Marinakis estariam prontos para voltar a investir na equipe, além de prever um colapso próximo com a gestão atual. Empresário americano e ex-sócio da SAF do, John Textor voltou a comentar sobre um retorno ao comando do clube. Em entrevista ao jornalista Ricardo Azambuja, ele garantiu que ele e seu companheiro Marinakis estariam prontos para voltar a investir na equipe, além de prever um colapso próximo com a gestão atual.

De acordo com as informações, Textor disse que ele e o empresário grego, que é dono de algumas equipes europeias, estariam aguardando com cautela as decisões judiciais que o afastaram do controle da SAF do Botafogo. Em caso de desfecho positivo, ambos estariam dispostos a arcar integralmente com as dívidas e investimentos esportivos do Glorioso.

Além disso, ele indagou que caso as decisões na Justiça retirem definitivamente ele de reaver o controle do Alvinegro, haveria grandes possibilidades dele investir em outras equipes ao redor do mundo. Mesmo assim, não fecharia as portas para futuros investimentos no Botafogo, visto que na opinião dele, o clube vai acabar entrando em colapso com a gestão do atual presidente, João Paulo Magalhães.

Caso Textor

John Textor foi afastado do comando da SAF Botafogo em abril deste ano, logo após o clube pedir para entrar em recuperação judicial. No dia seguinte, o Tribunal Arbitral da FGV optou por afastar o americano por conta de um pedido da Eagle Bidco, empresa que detém os direitos do Glorioso e que também estava em conflito com o empresário.

O ato de pedir recuperação judicial para o Botafogo sem consultar os outros conselheiros da Eagle Bidco foi o principal causador para ambos os rompimentos. A partir daquele momento, o juiz Marcelo Mondego declarou que SAF deveria ser gerida por um interventor judicial, desse modo, assumindo Eduardo Iglesias no lugar de Durcesio Mello que estava como interino.

Em junho, John Textor e seus companheiros foram destituídos oficialmente do conselho de administração do clube. Mesmo assim, o americano segue afirmando ser o dono legítimo do Botafogo, contrariando as ordens judiciais por conta de uma decisão favorável na justiça dos Estados Unidos.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza