Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo

Publicado 14/10/2026 09:19

Na luta para se afastar da briga contra o rebaixamento, o Botafogo terá o ‘adversário ideal’ para voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Próxima rival do Glorioso, a Chapecoense acumulou somente sete pontos nos 15 jogos que disputou como visitante – um triunfo e quatro empates.

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O mau retrospecto do time catarinense fora dos seus domínios aumenta a esperança da equipe carioca, que só ganhou uma vez nas últimas dez partidas pela competição nacional. O Alvinegro ainda não somou três pontos desde que Tite assumiu o comando do elenco, há cerca de um mês.



Com o técnico, perdeu para Mirassol (2 a 0) e Vasco (1 a 2) e empatou com o Coritiba (1 a 1). No período, o treinador teve tempo para trabalhar e conhecer o grupo, já que houve uma pausa no calendário para a Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro.



O Botafogo, porém, praticamente não apresentou evolução e vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Neste momento, aparece com 36 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. A Chapecoense é a lanterna isolada, com 18. O mau retrospecto do time catarinense fora dos seus domínios aumenta a esperança da equipe carioca, que só ganhou uma vez nas últimas dez partidas pela competição nacional. O Alvinegro ainda não somou três pontos desde que Tite assumiu o comando do elenco, há cerca de um mês.Com o técnico, perdeu para Mirassol (2 a 0) e Vasco (1 a 2) e empatou com o Coritiba (1 a 1). No período, o treinador teve tempo para trabalhar e conhecer o grupo, já que houve uma pausa no calendário para a Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro.O Botafogo, porém, praticamente não apresentou evolução e vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Neste momento, aparece com 36 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. A Chapecoense é a lanterna isolada, com 18.

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Números do Botafogo no Nilton Santos



Para vencer, o Glorioso terá de melhorar o retrospecto diante da sua torcida. Até aqui, dentro de casa, foram cinco triunfos, seis empates e quatro derrotas nesta edição da competição nacional. Irregular, o Alvinegro é apenas o 15º melhor mandante entre os 20 da Série A.



O duelo com a Chapecoense acontecerá no sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogos que restam ao Botafogo



. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada