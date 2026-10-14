Tite em ação durante treino do Botafogo, no CT LonierVítor Silva / Botafogo
O mau retrospecto do time catarinense fora dos seus domínios aumenta a esperança da equipe carioca, que só ganhou uma vez nas últimas dez partidas pela competição nacional. O Alvinegro ainda não somou três pontos desde que Tite assumiu o comando do elenco, há cerca de um mês.
Com o técnico, perdeu para Mirassol (2 a 0) e Vasco (1 a 2) e empatou com o Coritiba (1 a 1). No período, o treinador teve tempo para trabalhar e conhecer o grupo, já que houve uma pausa no calendário para a Data Fifa, entre o fim de setembro e o início de outubro.
O Botafogo, porém, praticamente não apresentou evolução e vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Neste momento, aparece com 36 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. A Chapecoense é a lanterna isolada, com 18.
Números do Botafogo no Nilton Santos
O duelo com a Chapecoense acontecerá no sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Os jogos que restam ao Botafogo
. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada
. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada
. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada
. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada
. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada
. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada
. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada
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