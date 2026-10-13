Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP

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Bernardo Fonseca
O Botafogo ficou de fora do vídeo publicado pelo Corinthians para anunciar Clarence Seedorf como novo comandante. Feita com inteligência artificial e divulgada no último domingo (11), a produção recria uma espécie de museu virtual da carreira do ex-jogador.
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Na montagem, aparecem uniformes de Ajax, Real Madrid, Milan, Inter de Milão e da seleção holandesa. A camisa alvinegra, utilizada pelo ex-meio-campista durante sua passagem pelo futebol brasileiro, não foi incluída. A Sampdoria, da Itália, também foi ausência.
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A omissão chama atenção pelo histórico construído no Rio de Janeiro. Ele defendeu o Glorioso entre 2012 e janeiro de 2014, quando encerrou a carreira nos gramados para iniciar uma nova etapa como treinador. 
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Desde então, raramente voltou a falar publicamente sobre o Alvinegro, e a relação com a torcida se distanciou.
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Pelo clube de General Severiano, participou de 81 partidas e marcou 24 gols. Entre os principais momentos esteve a conquista do Campeonato Carioca de 2013, além da campanha que garantiu o retorno do time à Libertadores depois de 17 anos.
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Aos 50 anos, Seedorf volta ao futebol brasileiro para assumir o Corinthians até o fim de 2027. O desafio será melhorar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e afastá-la da zona de rebaixamento.
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Na carreira à beira do campo, comandou Milan, Shenzhen e Deportivo La Coruña antes de dirigir a seleção de Camarões. O acerto com o Timão marca seu retorno à função após sete anos.
*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti