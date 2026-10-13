Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP
Vamos juntos, professor! #BemVindoClarenceSeedorf #VaiCorinthians https://t.co/XBi84HTL1z— Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026
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Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP
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Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Zagueiro do Botafogo destacou a importância de manter o foco na reta final da temporada e seguir trabalhando para melhorar os resultados
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