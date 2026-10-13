Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnico - AFP

Será a segunda passagem de Seedorf no Brasil, porém, agora, a primeira vez como técnicoAFP

Publicado 13/10/2026 18:09 | Atualizado 13/10/2026 18:38



O Botafogo ficou de fora do vídeo publicado pelo Corinthians para anunciar Clarence Seedorf como novo comandante . Feita com inteligência artificial e divulgada no último domingo (11), a produção recria uma espécie de museu virtual da carreira do ex-jogador.

Na montagem, aparecem uniformes de Ajax, Real Madrid, Milan, Inter de Milão e da seleção holandesa. A camisa alvinegra, utilizada pelo ex-meio-campista durante sua passagem pelo futebol brasileiro, não foi incluída. A Sampdoria, da Itália, também foi ausência.



Vamos juntos, professor! #BemVindoClarenceSeedorf #VaiCorinthians https://t.co/XBi84HTL1z — Corinthians (@Corinthians) October 11, 2026

A omissão chama atenção pelo histórico construído no Rio de Janeiro. Ele defendeu o Glorioso entre 2012 e janeiro de 2014, quando encerrou a carreira nos gramados para iniciar uma nova etapa como treinador.

Desde então, raramente voltou a falar publicamente sobre o Alvinegro, e a relação com a torcida se distanciou.



Pelo clube de General Severiano, participou de 81 partidas e marcou 24 gols. Entre os principais momentos esteve a conquista do Campeonato Carioca de 2013, além da campanha que garantiu o retorno do time à Libertadores depois de 17 anos.



Aos 50 anos, Seedorf volta ao futebol brasileiro para assumir o Corinthians até o fim de 2027. O desafio será melhorar o desempenho da equipe no Campeonato Brasileiro e afastá-la da zona de rebaixamento.



Na carreira à beira do campo, comandou Milan, Shenzhen e Deportivo La Coruña antes de dirigir a seleção de Camarões. O acerto com o Timão marca seu retorno à função após sete anos.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Gabriel Salotti