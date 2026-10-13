Coleção especial do Santos celebra o legado de Pelé com camisas em edição limitada - Divulgação / X @SantosFC

Coleção especial do Santos celebra o legado de Pelé com camisas em edição limitadaDivulgação / X @SantosFC

Publicado 13/10/2026 15:37





A principal mudança está no peito: a silhueta de Pelé em sua comemoração de gol ocupa o espaço tradicionalmente reservado ao símbolo da Umbro, deslocado para as mangas. Na camisa branca, a marca do ex-jogador aparece em preto; na listrada, em dourado. As duas versões mantêm o escudo santista e trazem o número 10 nas costas, com acabamento especial. O Santos anunciou nesta terça-feira (13) uma coleção limitada de camisas em homenagem a Pelé, desenvolvida com a Umbro e a Pelé Brand, marca administrada pela NR Sports, empresa ligada ao pai de Neymar . Batizada de "O Nome Além do Tempo", a edição terá versões branca e listrada, com 1.091 unidades de cada modelo, vendidas por R$ 1.091. A quantidade e o preço fazem referência aos gols do Rei pelo clube.A principal mudança está no peito: a silhueta de Pelé em sua comemoração de gol ocupa o espaço tradicionalmente reservado ao símbolo da Umbro, deslocado para as mangas. Na camisa branca, a marca do ex-jogador aparece em preto; na listrada, em dourado. As duas versões mantêm o escudo santista e trazem o número 10 nas costas, com acabamento especial.

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O lançamento transforma em produto para os torcedores uma homenagem apresentada em abril, quando o Santos enfrentou o Atlético-MG na Vila Belmiro com a imagem de Pelé no lugar da marca da fornecedora. Na ocasião, as peças foram utilizadas pelos jogadores e não chegaram ao mercado. Agora, a coleção terá etiquetas numeradas, elementos de autenticidade e uma caixa personalizada.



A participação de Neymar pai ocorre por meio da gestão da Pelé Brand. A parceria prevê outras iniciativas para aproximar a história do ex-jogador das novas gerações. "Pelé é eterno, e nosso papel é trabalhar para que seu legado continue inspirando as novas gerações", afirmou Neymar da Silva Santos, representante da marca, no material de divulgação. O lançamento transforma em produto para os torcedores uma homenagem apresentada em abril, quando o Santos enfrentou o Atlético-MG na Vila Belmiro com a imagem de Pelé no lugar da marca da fornecedora. Na ocasião, as peças foram utilizadas pelos jogadores e não chegaram ao mercado. Agora, a coleção terá etiquetas numeradas, elementos de autenticidade e uma caixa personalizada.A participação de Neymar pai ocorre por meio da gestão da Pelé Brand. A parceria prevê outras iniciativas para aproximar a história do ex-jogador das novas gerações. "Pelé é eterno, e nosso papel é trabalhar para que seu legado continue inspirando as novas gerações", afirmou Neymar da Silva Santos, representante da marca, no material de divulgação.