Domingos Andrade em ação pelo Botafogo diante do Coritiba, no Couto Pereira - Vítor Silva / Botafogo

Domingos Andrade em ação pelo Botafogo diante do Coritiba, no Couto PereiraVítor Silva / Botafogo

Publicado 13/10/2026 13:58

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O angolano atuou por 17 minutos, somou 16 ações com a bola e venceu dois duelos por baixo. Além disso, não levou nenhum drible e acertou todos os passes que tentou. Os números são do ‘Sofascore’.



Comprado ao Porto B, de Portugal, o volante chegou ao Glorioso em julho deste ano. O angolano atuou por 17 minutos, somou 16 ações com a bola e venceu dois duelos por baixo. Além disso, não levou nenhum drible e acertou todos os passes que tentou. Os números são do ‘Sofascore’.Comprado ao Porto B, de Portugal, o volante chegou ao Glorioso em julho deste ano. No entanto, não conseguiu se firmar e pouco apareceu . Antes de enfrentar o Coxa, só havia entrado em campo na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no dia 16 de agosto, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Concorrência no Botafogo

A missão de Domingos Andrade não é fácil, já que o Alvinegro tem boas peças para compor o meio-campo. Os principais concorrentes do angolano são Huguinho, Danilo e Medina. Allan corre por fora, mas ressurgiu e foi o escolhido para ser titular no duelo com o Coritiba.

Situação no Campeonato Brasileiro

Na luta para escapar da briga contra o rebaixamento, o Botafogo soma 36 pontos e ocupa a 13ª posição no Campeonato Brasileiro. Neste momento, quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 32. O próximo compromisso do Glorioso será contra a Chapecoense, sábado (17), às 18h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 31ª rodada da competição nacional.

Os jogos que restam ao Botafogo



. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada