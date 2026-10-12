Nahuel Ferraresi, zagueiro do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Nahuel Ferraresi, zagueiro do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/10/2026 18:32

O zagueiro Nahuel Ferraresi, do Botafogo, valorizou o ponto conquistado fora de casa após o empate em 1 a 1 contra o Coritiba nesta segunda-feira (12) , no estádio Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista ao 'Prime Video', o defensor avaliou que o time fez uma boa partida e mereceu sair com a vitória.

"Hoje, a gente mostrou outra cara no começo do jogo. Claro que não era o resultado que buscávamos, queríamos os três pontos, mas jogar aqui é difícil, eles se fecharam atrás, mas esse é o jogo. Então, é valorizar o ponto. Qualquer ponto ao final do campeonato vale, porque tem muita briga aí. Temos outra final contra a Chapecoense em casa. Valorizar, também, nossa torcida, que veio nos apoiar. Nos ajuda muito", disse.

Ao comentar sobre o início de trabalho de Tite – que ainda não venceu no comando do Glorioso, com duas derrotas e um empate –, Ferraresi destacou o desempenho da equipe ao longo dos 90 minutos.

"O trabalho nós estamos mostrando dentro do campo. Merecemos sair com a vitória, fizemos um jogo muito bom. Mas esse é o futebol. Temos que fazer e tratar de defender bem, como fizemos hoje. E como falei: buscar os três pontos em casa, contra a Chapecoense."

A partida contra a Chapecoense será neste sábado (17), às 18h, no estádio Nilton Santos, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, com 36 pontos, quatro acima do Internacional, que abre a zona do rebaixamento.

O jogo

A partida começou com chances para os dois lados. No entanto, aos 20 minutos, o Coritiba teve uma sequência de ataques e em cobrança de escanteio, Marçal acabou desviando contra a própria rede, abrindo o placar para o time paranaense.

Logo depois, Danilo marcou um gol na entrada da pequena área, mas a arbitragem anulou por falta de Arthur Cabral no lance. Na sequência, o próprio Danilo aproveitou uma oportunidade para igualar o marcador. Então, os times passaram a alternar bons momentos no jogo até o apito final. O Botafogo foi comandado pelo auxiliar Matheus Bachi, já que Tite recebeu cartão vermelho no clássico com o Vasco.