Arthur Chaves em ação pelo Botafogo diante do Grêmio, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Tiquinho Soares participou das conquistas históricas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024.
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Meio-campista argentino está relacionado para a partida após desfalcar o Glorioso no clássico com o Vasco, na rodada passada
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Jogador, de 25 anos, é recém-chegado ao Alvinegro e entrou em campo em apenas duas partidas pelo clube na atual temporada
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Tite deve testar o veterano na vaga de Arthur Cabral em partida da próxima segunda-feira (12), no Couto Pereira, pelo Brasileiro
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Treinador recebeu cartão vermelho aos 39 do segundo tempo, na última quarta-feira (7), e pode pegar de um a três jogos de suspensão
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