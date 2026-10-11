Arthur Chaves em ação pelo Botafogo diante do Grêmio, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

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Pedro Logato
O Botafogo teve uma boa notícia para seus torcedores neste domingo (11). O zagueiro Arthur Chaves, de 25 anos, realizou exames e não teve nenhuma fratura diagnosticada, depois de sofrer um choque na bacia e no abdômen, no clássico contra o Vasco, na última quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro. Ele chegou a ficar hospitalizado depois do ocorrido.
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Apesar disso, o defensor alvinegro ficará de repouso e será desfalque do clube carioca na partida contra o Coritiba, nesta segunda-feira (12), no Couto Pereira. A tendência é Justino forme a dupla de zaga ao lado de Ferraresi. Além de Arthur Chaves, o Alvinegro também divulgou que Lucas Monzon, com dor muscular na panturrilha, também está vetado para a partida contra o Coxa.
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Desfalque diante do clube paranaense, Arthur Chaves chegou ao Botafogo neste ano, por empréstimo do Hoffenheim, da Alemanha. Ele entrou em campo em apenas duas partidas.
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A grande novidade que o Botafogo deverá ter na partida contra o Coritiba é a entrada de Tiquinho Soares como titular na vaga de Arthur Cabral. Além disso, Álvaro Montoro deve retornar ao time titular. O argentino está recuperado após lesão no tornozelo em acidente doméstico, que o tirou do clássico contra o Vasco, e vem treinando sem problemas.
Desde que retornou ao Botafogo, Tiquinho atuou em 30 minutos, somando as partidas contra Bragantino, Fluminense e Vasco. O camisa 9 ficou no banco de reservas na estreia de Tite contra o Mirassol e não entrou em campo.
Arthur Cabral foi titular nas duas partidas de Tite no comando do Botafogo, porém, não teve boa atuação e foi substituído nas duas. Ele atuou por 60 minutos contra o Mirassol e em 80 minutos contra o Vasco.
Durante a paralisação por causa da Data Fifa, Tiquinho Soares realizou trabalhos físicos à parte para recuperar sua melhor forma. O veterano estava em condições piores que a maioria dos jogadores do elenco.
Tiquinho Soares participou das conquistas históricas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024.
No entanto, perdeu espaço e foi negociado com o Santos no ano seguinte. Ele não teve sucesso no Peixe, nem no Mirassol, clube que também atuou nesta temporada.
O começo de trabalho de Tite pelo Botafogo tem apenas resultados negativos. O comandante dirigiu o clube em duas derrotas, uma para o Mirassol por 2 a 0, em São Paulo, e a outra para o Vasco por 2 a 1, no Nilton Santos.
O Botafogo retorna a campo na próxima segunda-feira (12), contra o Coritiba, em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, no Paraná. O Glorioso ocupa, no momento, a 13ª colocação da competição, com 35 pontos.