Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier - Vítor Silva / Botafogo

Tiquinho Soares em ação durante treino do Botafogo, no CT Lonier Vítor Silva / Botafogo

Publicado 10/10/2026 13:55

O atacante Tiquinho Soares, de 35 anos, deverá ter sua primeira oportunidade na equipe titular do Botafogo desde que retornou ao Alvinegro. De acordo com informações do portal "GE", Tite deverá escalar o veterano na vaga de Arthur Cabral, na partida contra o Coritiba, no Couto Pereira, na próxima segunda-feira (12).

Além dessa mudança, o Alvinegro também deve contar com a volta de Álvaro Montoro. O argentino está recuperado após lesão no tornozelo em acidente doméstico, que o tirou do clássico contra o Vasco, e vem treinando sem problemas.

Desde que retornou ao Botafogo, Tiquinho atuou em 30 minutos, somando as partidas contra Bragantino, Fluminense e Vasco. O camisa 9 ficou no banco de reservas na estreia de Tite contra o Mirassol e não entrou em campo.

Arthur Cabral foi titular nas duas partidas de Tite no comando do Botafogo, porém, não teve boa atuação e foi substituído nas duas. Ele atuou por 60 minutos contra o Mirassol e em 80 minutos contra o Vasco.

Durante a paralisação por causa da Data Fifa, Tiquinho Soares realizou trabalhos físicos à parte para recuperar sua melhor forma. O veterano estava em condições piores que a maioria dos jogadores do elenco.

Tiquinho Soares participou das conquistas históricas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, em 2024. No entanto, perdeu espaço e foi negociado com o Santos no ano seguinte. Ele não teve sucesso no Peixe, nem no Mirassol, clube que também atuou nesta temporada.

O começo de trabalho de Tite pelo Botafogo tem apenas resultados negativos. O comandante dirigiu o clube em duas derrotas, uma para o Mirassol por 2 a 0, em São Paulo, e a outra para o Vasco por 2 a 1, no Nilton Santos.

O Botafogo retorna a campo na próxima segunda-feira (12), contra o Coritiba, em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, no Paraná. O Glorioso ocupa, no momento, a 13ª colocação da competição, com 35 pontos.