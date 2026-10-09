Tite em treino pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Tite em treino pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/10/2026 18:56

Técnico do Botafogo, Tite foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por ter invadido o campo na derrota do Glorioso para o Vasco, por 2 a 1, na última quarta-feira (7), no Nilton Santos. O treinador foi expulso aos 40 minutos do segundo tempo.

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Na súmula, o árbitro Bruno Arleu de Araújo explicou a decisão: "Expulsei com o cartão vermelho direto o sr. Adenor Bachi, técnico da equipe do Botafogo, aos 39 minutos do segundo tempo, por ter, após um gol de sua equipe, invadido o campo de jogo para comemorar com seus atletas, de forma efusiva, quase adentrando a área penal de ataque do Botafogo, ter dado passos atrás e, após, permanecido dentro do campo de jogo. Cabe ressaltar que o referido gol foi revisado pelo VAR e, consequentemente, anulado".

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O árbitro também relatou que Tite voltou a entrar no gramado depois de receber o vermelho: "Após ser apresentado o cartão vermelho pela conduta, o mesmo invadiu novamente o campo de jogo, vindo em minha direção e dizendo de maneira veemente: 'Você me expulsou, eu vou sair, mas você errou no gol deles'". O árbitro também relatou que Tite voltou a entrar no gramado depois de receber o vermelho: "Após ser apresentado o cartão vermelho pela conduta, o mesmo invadiu novamente o campo de jogo, vindo em minha direção e dizendo de maneira veemente: 'Você me expulsou, eu vou sair, mas você errou no gol deles'".

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Dessa forma, o treinador foi denunciado no artigo 258-B do CBJD. Caso seja punido, o comandante poderá ficar suspenso por uma a três partidas.



O artigo 258-B prevê punição por "invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida, prova ou equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar". Dessa forma, o treinador foi denunciado no artigo 258-B do CBJD. Caso seja punido, o comandante poderá ficar suspenso por uma a três partidas.O artigo 258-B prevê punição por "invadir local destinado à equipe de arbitragem ou o local da partida, prova ou equivalente durante sua realização, inclusive no intervalo regulamentar".

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Qual o próximo compromisso do Botafogo?

O Botafogo retorna a campo na próxima segunda-feira (12), contra o Coritiba, em compromisso válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, no Paraná. O Glorioso ocupa, no momento, a 13ª colocação da competição, com 35 pontos.