Mateo Ponte em ação pelo Botafogo diante do Vasco, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
A última vez foi na vexatória derrota por 6 a 1 para o Cienciano (PER), dia 13 de agosto, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, o uruguaio só foi acionado em três oportunidades – todas saindo do banco de reservas.
Vitinho ainda não foi confirmado como desfalque, mas a tendência é que fique fora. Ele se machucou na reta final do revés por 2 a 1 para o Vasco, quarta-feira (7), no Nilton Santos. No lance, sofreu um choque com Léo Jardim, goleiro cruz-maltino, e levou a pior.
Mateo Ponte está no Glorioso desde agosto de 2023, quando foi comprado ao Danubio (URU). Nesta temporada, fez um gol e deu uma assistência em 27 jogos, sendo 17 entre os titulares. O lateral-direito tem vínculo com o Alvinegro até meados de 2028.
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