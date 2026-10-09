Mateo Ponte em ação pelo Botafogo diante do Vasco, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Mateo Ponte em ação pelo Botafogo diante do Vasco, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/10/2026 10:28

Com o trauma na cervical de Vitinho , Mateo Ponte vive expectativa para voltar ao time titular do Botafogo diante do Coritiba, segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito, favorito para assumir a vaga, não aparece na escalação principal há cerca de dois meses.

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A última vez foi na vexatória derrota por 6 a 1 para o Cienciano (PER), dia 13 de agosto, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, o uruguaio só foi acionado em três oportunidades – todas saindo do banco de reservas.



Vitinho ainda não foi confirmado como desfalque, mas a tendência é que fique fora. Ele se machucou na reta final do A última vez foi na vexatória derrota por 6 a 1 para o Cienciano (PER), dia 13 de agosto, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. De lá para cá, o uruguaio só foi acionado em três oportunidades – todas saindo do banco de reservas.Vitinho ainda não foi confirmado como desfalque, mas a tendência é que fique fora. Ele se machucou na reta final do revés por 2 a 1 para o Vasco , quarta-feira (7), no Nilton Santos. No lance, sofreu um choque com Léo Jardim, goleiro cruz-maltino, e levou a pior.

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Mateo Ponte está no Glorioso desde agosto de 2023, quando foi comprado ao Danubio (URU). Nesta temporada, fez um gol e deu uma assistência em 27 jogos, sendo 17 entre os titulares. O lateral-direito tem vínculo com o Alvinegro até meados de 2028. Mateo Ponte está no Glorioso desde agosto de 2023, quando foi comprado ao Danubio (URU). Nesta temporada, fez um gol e deu uma assistência em 27 jogos, sendo 17 entre os titulares. O lateral-direito tem vínculo com o Alvinegro até meados de 2028.

Situação no Campeonato Brasileiro

O Botafogo precisa superar o Coritiba para se afastar da briga contra o rebaixamento. Neste momento, soma 35 pontos e ocupa a 13ª posição. Quem abre a zona da degola é o Internacional, que tem 31. Já o Coxa é o nono colocado, com 38.

Os jogos que restam ao Botafogo



. Coritiba x Botafogo (12/10) - 30ª rodada

. Botafogo x Chapecoense (17/10) - 31ª rodada

. Internacional x Botafogo (24/10) - 32ª rodada

. Remo x Botafogo (28/10) - 33ª rodada

. Botafogo x Atlético-MG (04/11) - 34ª rodada

. Corinthians x Botafogo (a definir) - 35ª rodada

. Botafogo x São Paulo (a definir) - 36ª rodada

. Botafogo x Bahia (a definir) - 37ª rodada

. Santos x Botafogo (a definir) - 38ª rodada