Tite assumiu o time com a primeira missão de fugir do rebaixamentoVítor Silva / Botafogo
Botafogo tem desempenho de rebaixado nos últimos jogos do Brasileiro
Com três técnicos no período, Glorioso despenca na tabela, vê Z-4 se aproximar e sequência até o fim de outubro pode ser decisiva
Próximos jogos do Botafogo em outubro
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Mateo Ponte pode voltar a ser titular no Botafogo depois de dois meses
Lateral-direito deve ganhar espaço na escalação diante do Coritiba; Vitinho, com trauma na cervical, tende a ficar fora do duelo
Botafogo termina 2026 com pior aproveitamento em clássicos na era SAF
Alvinegro foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, nesta última quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão
Arthur Chaves e Vitinho têm alta hospitalar, mas preocupam Botafogo
Jogadores sofreram traumas durante derrota do Glorioso em clássico e podem aumentar lista de desfalques na próxima rodada
Tite analisa derrota do Botafogo: 'Efetividade também conta'
Na análise do treinador, Alvinegro teve bons momentos no jogo e conseguiu construir ataques, mas pecou ao concluir as jogadas
Alex Telles lamenta deslizes do Botafogo contra o Vasco: 'Foi avisado'
Capitão alvinegro marcou golaço de falta, mas não conseguiu evitar derrota por 2 a 1, nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos
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