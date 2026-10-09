Tite assumiu o time com a primeira missão de fugir do rebaixamento - Vítor Silva / Botafogo

Tite assumiu o time com a primeira missão de fugir do rebaixamentoVítor Silva / Botafogo

Publicado 09/10/2026 16:43

pior colocação desde a nona rodada, porque conquistou apenas nove pontos nas últimas 10 rodadas, um aproveitamento de 30% que é inferior ao desempenho do Grêmio, 18º colocado e que conseguiu 34% dos pontos no campeonato. O Botafogo está em queda livre no Brasileirão de 2026. Ao perder para o Vasco por 2 a 1, caiu para a sua, porque conquistou apenas nove pontos nas últimas 10 rodadas, umque é inferior ao desempenho do Grêmio, 18º colocado e que conseguiu 34% dos pontos no campeonato.

Diante da sequência negativa, o Glorioso está no 13º lugar na tabela, o mesmo de quando iniciou a recuperação após a demissão de Martín Anselmi, ao vencer o Mirassol por 3 a 2 no Nilton Santos. A diferença é que agora só conseguiu vencer duas vezes nas últimas 10 rodadas e vê o Z-4 se aproximar perigosamente.

Duas vitórias nas últimas 10 rodadas

Entre a saída de Franclim Carvalho, em 18 de agosto a interinidade de Rodrigo Bellão e os primeiros dois jogos com Tite, o Botafogo teve quatro derrotas, para Athletico-PR, Flamengo, Mirassol e Vasco. E só venceu o Grêmio, além de ter empatado com Palmeiras e Red Bull Bragantino.

Esse sequência ruim ainda conta com três jogos sob o comando do português, com triunfo sobre o Cruzeiro, empate com o Fluminense e derrota para o Vitória. Ao todo, foram 15 gols sofridos e apenas nove marcados.



Com isso, a distância do Glorioso para a zona de rebaixamento passou a ser de quatro pontos. O que liga o sinal de alerta, apesar de a chance de cair ainda ser pequena, de 8,3%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG.



"A mudança não é de atleta somente ou de técnico, é de um conjunto. Futebol é assim", disse Tite, após a segunda derrota seguida no comando do Glorioso.



Próximos jogos do Botafogo em outubro



Ainda assim, as próximas rodadas do Brasileirão serão decisivas, principalmente por causa de adversários que, na teoria, estão em situação ruim. O próximo compromisso do Botafogo será fora de casa na segunda-feira (12), contra o Coritiba, que não vence há quatro jogos e levou nove gols nos dois últimos (5 a 0 do Vasco e 4 a 0 do Fluminense).



Logo depois, receberá a lanterna Chapecoense no dia 17, no Nilton Santos e outros dois times na zona de rebaixamento atualmente: Internacional, em 24 de outubro em Porto Alegre, e Remo, no dia 28, em Belém.