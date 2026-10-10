Segovinha jogou pouco pelo Botafogo e foi emprestado quatro vezes desde 2024 - Arthur Barreto/Botafogo

Segovinha jogou pouco pelo Botafogo e foi emprestado quatro vezes desde 2024Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 10/10/2026 10:08

encerra seu contrato com o Glorioso no fim de 2026 e, por isso, aproveitou para criticá-lo.

Segovinha mostrou todo o seu descontentamento com a forma como o Botafogo o negociou por empréstimo nas últimas duas temporadas. Recém-rebaixado para a Série C com o América-MG , o jogador paraguaioe, por isso, aproveitou para criticá-lo.

Passagem apagada pelo Botafogo



A principal reclamação é não ter sido melhor aproveitado, mas também pelos clubes para onde foi negociado. Além do América-MG, Segovinha jogou por Al-Ain, dos Emirados Árabes em 2024, e RWD Molenbeek, da Bélgica, duas vezes (2024 e 2025).



"A questão é que eu estava muito preso, digamos assim, no Botafogo. Eu não tinha liberdade para decidir para onde ir. Eu vim para o América-MG porque o Botafogo me enviou a proposta e foi uma espécie de convênio, acordo, digamos assim. Eles estavam trabalhando nisso e eu tive que vir para cá. A mesma coisa aconteceu no clube da Bélgica, que tinha o mesmo dono (John Textor)", disse em entrevista à rádio paraguaia La Tribu.



O Botafogo contratou Segovinha em 2023, por cerca de R$ 7,5 milhões junto ao Guaraní. Entretanto, o jogador não conseguiu se firmar em momento algum e só foi titular seis vezes em 29 partidas. Sem espaço, acabou emprestado no início de janeiro.



"Para ser sincero, meu primeiro ano foi muito bom. O que aconteceu foi que perdemos o título em 2023. Aí fui emprestado para a Bélgica, depois voltei para o Botafogo em meados de 2024, eles me disseram que eu ia ficar, que ia jogar e tudo mais, mas, no fim, tudo mudou de uma semana para outra. As coisas mudaram e eu tive que sair de novo. Em 2025, quando me emprestaram, tudo aconteceu de uma semana para a outra. Ninguém esperava por isso", reclamou.



O futuro de Segovinha



O jogador paraguaio, agora, poderá escolher um novo clube para a temporada de 2027. E não descarta a possibilidade de continuar no futebol brasileiro, revelando já ter recebido sondagens.



"Já sou um jogador livre. Obviamente o futebol paraguaio está sempre na agenda, mas há mil outras coisas a caminho no próximo ano também. Existem muitos times aqui no futebol brasileiro que me querem, tanto da Série B quanto da Série A. Tenho 23 anos, conheço meu potencial e se eu for para um bom clube, onde eu possa jogar, onde eu esteja rodeado de profissionais, algo de bom certamente acontecerá", apostou.



Segovinha ainda revelou a aposta de que poderá retornar à seleção do Paraguai, caso consiga se firmar em um clube do Brasileirão em 2027.



"Eu acredito no meu potencial. E jogar na primeira divisão também me permitirá voltar à seleção, que é o que eu mais quero", completou.