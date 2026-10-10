Segovinha jogou pouco pelo Botafogo e foi emprestado quatro vezes desde 2024Arthur Barreto/Botafogo
Segovinha critica Botafogo: 'Eu não tinha liberdade para decidir'
Jogador paraguaio reclama dos empréstimos definidos pelo Glorioso, e espera seguir no futebol brasileiro na próxima temporada
Passagem apagada pelo Botafogo
O futuro de Segovinha
Tiquinho deve ser titular do Botafogo em partida contra o Coritiba
Tite deve testar o veterano na vaga de Arthur Cabral em partida da próxima segunda-feira (12), no Couto Pereira, pelo Brasileiro
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STJD denuncia Tite após expulsão em Botafogo x Vasco
Treinador recebeu cartão vermelho aos 39 do segundo tempo, na última quarta-feira (7), e pode pegar de um a três jogos de suspensão
Botafogo tem desempenho de rebaixado nos últimos jogos do Brasileiro
Com três técnicos no período, Glorioso despenca na tabela, vê Z-4 se aproximar e sequência até o fim de outubro pode ser decisiva
Mateo Ponte pode voltar a ser titular no Botafogo depois de dois meses
Lateral-direito deve ganhar espaço na escalação diante do Coritiba; Vitinho, com trauma na cervical, tende a ficar fora do duelo
Botafogo termina 2026 com pior aproveitamento em clássicos na era SAF
Alvinegro foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, nesta última quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Brasileirão
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