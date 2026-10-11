Álvaro Montoro voltou a participar dos últimos treinos do Botafogo na semanaVitor Silva / Botafogo

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Hugo Perruso
Se o Botafogo não poderá contar com Arthur Chaves, pelo menos terá o retorno de Montoro, recuperado de entorse no tornozelo direito. Além dele, Vitinho também viajou com a delegação alvinegra para enfrentar o Coritiba na segunda-feira (12), no Couto Pereira, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.
O jogador argentino foi desfalque na derrota por 2 a 1 para o Vasco, durante a semana, após se machucar em um acidente doméstico. Ele chegou a ser dúvida para esta 30ª rodada, mas recuperou-se e participou dos últimos treinos no CT Espaço Lonier.
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Com isso, garantiu presença entre os relacionados, mas ainda não está confirmado se começará jogando ou se ficará no banco de reservas. A tendência é que seja titular, já que é o único camisa 10 de origem.

Dois desfalques e outra boa notícia

Outra boa notícia para o Botafogo é a presença de Vitinho, que sofreu uma trauma na cervical no clássico. Ele chegou a ficar a madrugada no hospital e recebeu alta na quinta-feira (8). Como a recuperação foi boa, não será problema, ao contrário de Arthur Chaves, que também se machucou contra o Vasco.
O zagueiro não teve fratura, mas mesmo assim precisa de tratamento diante de uma contusão no osso ilíaco e abdômen. Outra ausência é Lucas Monzón, que está com dor muscular e será reavaliado pelos médicos para saber se tem algum lesão.
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Quem também será ausência na partida do Botafogo é Tite, que está suspenso por ter sido expulso ao invadir o campo na comemoração do gol de empate, que posteriormente foi anulado pela arbitragem, no clássico. Mesmo assim, o técnico fez questão de viajar com a delegação.

A situação no Brasileirão

A partida é importante para o Botafogo acabar com a má fase e se afastar da zona de rebaixamento. Antes da rodada deste fim de semana começar,  a distância para o Z-4 era de apenas quatro pontos.
O problema é que não vive bom momento e só conseguiu duas vitórias nas últimas 10 rodadas. Com aproveitamento de 30% e apenas nove pontos somados, o Glorioso chega na reta final do Brasileirão em situação desconfortável e com a necessidade de pontuar para não se complicar.

Os relacionados do Botafogo

Goleiros: Gabriel Batista, Warleson, Cleber Lucas;
Defensores: Ponte, Vitinho, Alex Telles, Paulinho, Marçal, Justino e Ferraresi;
Meio-campistas: Allan, Domingos, Danilo, Huguinho, Medina e Montoro;
Atacantes: Ziyech, Kauan Toledo, Arthur Cabral, Danilo Pereira, Kadir, Matheus Martins e Tiquinho Soares