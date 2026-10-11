Álvaro Montoro voltou a participar dos últimos treinos do Botafogo na semana - Vitor Silva / Botafogo

Álvaro Montoro voltou a participar dos últimos treinos do Botafogo na semanaVitor Silva / Botafogo

Publicado 11/10/2026 16:46

O jogador argentino foi desfalque na derrota por 2 a 1 para o Vasco, durante a semana, após se machucar em um acidente doméstico. Ele chegou a ser dúvida para esta 30ª rodada, mas recuperou-se e participou dos últimos treinos no CT Espaço Lonier.



Com isso, garantiu presença entre os relacionados, mas ainda não está confirmado se começará jogando ou se ficará no banco de reservas. A tendência é que seja titular, já que é o único camisa 10 de origem.



Dois desfalques e outra boa notícia



Outra boa notícia para o Botafogo é a presença de Vitinho, que sofreu uma trauma na cervical no clássico. Ele chegou a ficar a madrugada no hospital e recebeu alta na quinta-feira (8) . Como a recuperação foi boa, não será problema, ao contrário de Arthur Chaves, que também se machucou contra o Vasco.

O zagueiro não teve fratura, mas mesmo assim precisa de tratamento diante de uma contusão no osso ilíaco e abdômen. Outra ausência é Lucas Monzón, que está com dor muscular e será reavaliado pelos médicos para saber se tem algum lesão.

Quem também será ausência na partida do Botafogo é Tite, que está suspenso por ter sido expulso ao invadir o campo na comemoração do gol de empate, que posteriormente foi anulado pela arbitragem, no clássico. Mesmo assim, o técnico fez questão de viajar com a delegação.

A situação no Brasileirão

A partida é importante para o Botafogo acabar com a má fase e se afastar da zona de rebaixamento. Antes da rodada deste fim de semana começar, a distância para o Z-4 era de apenas quatro pontos.

O problema é que não vive bom momento e só conseguiu duas vitórias nas últimas 10 rodadas. Com aproveitamento de 30% e apenas nove pontos somados, o Glorioso chega na reta final do Brasileirão em situação desconfortável e com a necessidade de pontuar para não se complicar.

Os relacionados do Botafogo



Goleiros: Gabriel Batista, Warleson, Cleber Lucas;



Defensores: Ponte, Vitinho, Alex Telles, Paulinho, Marçal, Justino e Ferraresi;



Meio-campistas: Allan, Domingos, Danilo, Huguinho, Medina e Montoro;



Atacantes: Ziyech, Kauan Toledo, Arthur Cabral, Danilo Pereira, Kadir, Matheus Martins e Tiquinho Soares