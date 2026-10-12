O Botafogo empatou com o Coritiba em 1 a 1 no estádio Couto Pereira, na tarde desta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time paranaense abriu o placar após Marçal marcar contra e o Alvinegro, comandado por Matheus Bachi devido à expulsão de Tite contra o Vasco, chegou ao empate logo depois, com Danilo. O clube carioca, então, apostou em chegadas pelos lados, cruzamentos e finalizações da entrada da área e da intermediária, mas não conseguiu tirar a igualdade do placar.
O Glorioso permanece na 13ª colocação do torneio, com 36 pontos, quatro acima do Internacional, que abre a zona do rebaixamento. Já o Coritiba fica na 10ª posição, com 39 pontos.
O Glorioso volta a campo no próximo sábado (17) para enfrentar a Chapecoense no estádio Nilton Santos, às 18h, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Coritiba encara o Atlético-MG na Arena MRV pela mesma competição.
O Botafogo começou melhor o confronto, chegando a três escanteios seguidos nos minutos iniciais. A primeira finalização saiu aos três minutos, com Ziyech, que recebeu pela direita, cortou para dentro e chutou, mas a bola foi à esquerda do gol. Depois disso, o Coritiba passou a equilibrar a posse. Mesmo assim, o Alvinegro seguia tentando incomodar a saída de bola adversária. Em um ataque aos 10 minutos, Matheus Martins arriscou de longe, mas o goleiro Pedro Morisco defendeu. Aos 14 minutos, Alex Telles cruzou e Medina cabeceou por cima do travessão.
Então, aos 20 minutos, o time paranaense teve uma sequência de boas chances até chegar ao gol. Em cobrança de escanteio, o Coritiba levantou a bola na pequena área, Jacy desviou e Marçal acabou empurrando contra a própria rede. O Glorioso reagiu aos 25 minutos: Matheus Martins cruzou na área, a bola rebateu na defesa, Danilo aproveitou e guardou da entrada da pequena área. No entanto, o gol foi anulado após cinco minutos de revisão no VAR, pois Arthur Cabral empurrou Jacy, tirando-o da jogada.
O Botafogo tentou aproveitar o embalo, com finalizações através de cabeçada do Arthur Cabral e chute de longe de Ziyech, até chegar definitivamente ao empate. Medina tabelou com Arthur Cabral na área e tocou para Danilo, que chutou – a bola desviou em Jacy, "matando" Pedro Morisco. O Glorioso seguiu em cima; em nova chegada, o meia que marcou o gol tocou para Alex Telles chegar batendo, para fora. Mais uma vez, Danilo recebeu dentro da área, tentou girar e chutou, em cima do goleiro.
O segundo tempo começou com chances dos dois lados. Vitinho cruzou na segunda trave, Bustos afastou e Allan tentou a finalização da entrada da área, mas a bola desviou e ficou com Morisco. Depois, foi a vez do Coxa: Paulo Roberto recebeu em velocidade e tentou a finalização, mas acabou travado por Ferraresi. Na sequência, Ziyech chegou pela direita, cortou para dentro e chutou à esquerda do gol. Em nova oportunidade, Arthur Cabral cabeceou para fora, aos oito minutos.
Então, aos 16 minutos, Gabriel Batista fez duas boas defesas. A primeira, em finalização de Josué de fora da área. Depois, o goleiro desviou belo chute de bicicleta de Pedro Rocha, mandando para escanteio. O Botafogo respondeu aos 23 minutos: Ziyech cruzou para Arthur Cabral na pequena área, mas Pedro Morisco conseguiu chegar antes e atrapalhar a jogada.
Aos 33 minutos, Breno Lopes cruzou para Rodrigo Gelado, que subiu nas costas de Júnior Santos para cabecear para fora. Logo depois, o Botafogo ensaiou uma pressão final: Alex Telles cobrou falta e Tiquinho Soares desviou, mas a bola saiu por cima do gol, com perigo. Depois, Ferraresi arriscou de longe e o goleiro espalmou. Nos acréscimos, foi a vez do Coritiba ameaçar o gol do Alvinegro, mas a defesa do clube carioca conseguiu rebater as investidas do time paranaense.
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