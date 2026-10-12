Matheus Bachi comandou Botafogo nesta segunda-feira (12), no jogo contra o CoritibaVítor Silva / Botafogo
Matheus Bachi ressalta evolução do Botafogo: 'Sentimos uma crescente'
Alvinegro empatou em 1 a 1 com o Coritiba no Couto Pereira nesta segunda-feira (12), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Ferraresi valoriza ponto fora de casa: 'Merecemos a vitória'
Zagueiro do Botafogo destacou a importância de manter o foco na reta final da temporada e seguir trabalhando para melhorar os resultados
Botafogo se recupera de gol contra e empata com Coritiba
Marçal cabeceou contra a própria rede, mas logo depois, Danilo marcou e igualou o duelo no Couto Pereira, pelo Campeonato Brasileiro
Alex Telles explica renovação com o Botafogo: 'Algo maior virá'
Lateral, de 33 anos, chegou ao Alvinegro em 2024, conquistou títulos e agora deseja seguir fazendo história no clube carioca
Coritiba x Botafogo: onde assistir ao vivo, escalações e mais
Com desfalques e retorno importante, Glorioso busca primeira vitória com Tite, que não poderá comandar o time no Couto Pereira
Botafogo conta com reforço de Montoro para jogo contra o Coritiba
Meio-campista argentino está relacionado para a partida após desfalcar o Glorioso no clássico com o Vasco, na rodada passada
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