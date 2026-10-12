Matheus Bachi comandou Botafogo nesta segunda-feira (12), no jogo contra o Coritiba - Vítor Silva / Botafogo

Matheus Bachi comandou Botafogo nesta segunda-feira (12), no jogo contra o CoritibaVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/10/2026 19:35

O auxiliar Matheus Bachi, que comandou o Botafogo no empate em 1 a 1 com o Coritiba neste sábado (12) devido à expulsão de Tite no clássico com o Vasco, destacou os pontos positivos no confronto, válido pelo Campeonato Brasileiro. Ele também elogiou a festa da torcida do Alvinegro no estádio Couto Pereira e enfatizou que a comissão técnica está construindo processos e evoluindo a cada partida.

"Contentes pelo ponto conquistado, não satisfeitos por ter sido um ponto só. Acredito que pelo que a gente construiu na partida, momentos de dificuldade inclusive quando a gente estava melhor. Tomar um gol quando está melhor é difícil. A gente reagiu bem, fez o gol anulado, reagiu bem de novo, uma coisa que a gente vinha oscilando um pouco, e com esse espírito de equipe muito forte. Isso fez a gente dar um passo a frente na atitude, nos duelos e conseguir manter um nível bom na partida."

Matheus também falou da escolha pelo meio-campo, formado por Danilo, Allan e Medina, "A questão do meio-campo são escolhas que a gente acaba fazendo por um jogo ou por outro, mas sempre com uma ideia do melhor para a sequência", disse.

O auxiliar falou, ainda, do trabalho feito pela nova comissão técnica, que chegou ao Botafogo em setembro e, até agora, não conseguiu vencer, com duas derrotas e um empate em três jogos.

"É difícil falar só da nossa participação como equipe, mas entender o que foi construído durante o ano inteiro, os processos que as coisas foram acontecendo e aparecendo. O que eu posso falar é que a gente tem trabalhado muito questões que já havíamos identificado. A gente sente uma crescente no grupo nesse sentido, de pressões, organização. Hoje a gente foi uma equipe que deu muito pouca transição para uma das equipes que mais tem gols de transição no campeonato", ponderou.

Matheus também falou da torcida do Botafogo, que marcou presença no Couto Pereira e apoiou o time ao longo dos 90 minutos.

"Valorizar a torcida que esteve aqui hoje e apoiou o jogo inteiro. É muito importante quando a torcida está junto da equipe. A gente sabe que por vezes, um erro ou outro do atleta dentro de campo acaba gerando um desconforto no torcedor, mas eles têm que conseguir entender que se eles mantiverem esse apoio, vai ajudar mais o nosso atleta do que, daqui a pouco, ele se inibir. Acredito que a gente sentiu isso na torcida hoje. Por vezes, ouvíamos a nossa torcida cantar mais que a do adversário", disse.