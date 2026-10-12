Ziyech continua como titular do Botafogo e ganha sequência de partidas - Vítor Silva / Botafogo

Ziyech continua como titular do Botafogo e ganha sequência de partidasVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/10/2026 10:13 | Atualizado 12/10/2026 10:23



O Botafogo tem péssimo retrospecto recente e viu a distância para a zona de rebaixamento cair de quatro para três pontos, mas tem a chance de se afastar dela ainda nesta 30ª rodada do Brasileirão. Para isso, precisa vencer fora de casa o Coritiba, nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Couto Pereira.

Onde assistir a Coritiba x Botafogo



A partida terá transmissão exclusiva da Amazon Prime (streaming).



Provável escalação do Glorioso



Com duas derrotas em dois jogos, o técnico Tite vai em busca da primeira vitória no comando do time alvinegro, mas não estará à beira do campo. Afinal, foi expulso no 2 a 1 para o Vasco, na quarta-feira (7), e terá de cumprir suspensão.



Esse não é o único problema do Botafogo, que só venceu duas vezes nas últimas 10 rodadas do Brasileirão e entra em campo pressionado. Com 35 pontos, viu o Internacional, 17º colocado, subir para 32, mas não perderá a 13ª posição, já que ninguém que está atrás na tabela venceu na rodada.





Além de Tite, Arthur Chaves é outra ausência confirmada , por causa de uma contusão no osso ilíaco e no abdômen. Seu possível substituto, Lucas Monzón também é desfalque porque sentiu dores musculares e não viajou a Curitiba. Com isso, Justino vai entrar.



Por outro lado, Vitinho está confirmado e Montoro retorna à equipe após sofrer uma entorse no tornozelo direito em acidente familiar. Uma mudança por opção técnica deve ser a entrada de Tiquinho Soares no ataque, no lugar de Arthur Cabral.

A provável escalação do Botafogo, que terá o auxiliar e filho de Tite, Matheus Bachi, no comando é: Gabriel Batista; Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Ferraresi e Alex Telles; Huguinho, Danilo e Cristian Medina; Ziyech, Álvaro Montoro e Tiquinho Soares.



Como deve jogar o Coxa



Os donos da casa também vivem momento muito ruim no Brasileirão, sem vencer desde 31 de agosto, quando fizeram 3 a 2 sobre o Remo. E encerrar o jejum de quatro partidas, com três derrotas e um empate, representará praticamente a permanência na Série A, já que atualmente tem 38 pontos e está no meio da tabela.



Para isso, o técnico Fernando Seabra deve contar com dois jogadores que ficaram fora da goleada de 4 a 0 sofrida pelo Fluminense: o goleiro Pedro Morisco, poupado após defender a seleção brasileira, e o atacante Lavega, que ficou fora porque está emprestado pelo Tricolor.



Por outro lado, não terá Bruno Melo, suspenso, enquanto Jacy é dúvida.



Provável time do Coritiba: Pedro Morisco; Bustos, Tiago Cóser (Maicon), Jacy (Rodrigo Moledo) e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Sebastián Gómez e Josué; Lavega, Breno Lopes e Pedro Rocha.



Arbitragem no Couto Pereira



Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)



Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)