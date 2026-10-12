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Confira os memes do clássico entre Flamengo e Fluminense
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Confira os memes do clássico entre Flamengo e Fluminense

Torcedores do Rubro-Negro tiram onda, enquanto os do Tricolor e de outros rivais relembram lance polêmico envolvendo Pulgar

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Hugo Perruso
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A vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Fluminense, no domingo (11), no Maracanã, rendeu muitas provocações nas redes sociais. Enquanto os rubro-negros aproveitaram para zoar os tricolores e os palmeirenses com a manutenção da liderança do Brasileirão, os rivais fizeram questão de reforçar o erro da arbitragem ao não expulsar Pulgar por falta dura em Castillo.
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"Segue o líder" e até mesmo uma brincadeira com o filme 'Ainda Estou Aqui' foram utilizados para reforçar o Flamengo no topo da tabela. Houve também quem lembrasse a música do Fluminense que diz "ganhar Fla-Flu é normal".
Por outro lado, tricolores e até mesmo torcedores de outros clubes apareceram para sugerir que o Rubro-Negro foi beneficiado. Muitos fizeram questão de compartilhar a imagem da transmissão de TV do momento em que Pulgar acerta com as travas da chuteira o joelho de Castillo.
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E outros fizeram montagens sobre o lance. Um brincou com o filme "Liberdade para matar", de 1996. Já outros colocaram juízes do VAR com a camisa do Flamengo.
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