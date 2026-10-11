Léo Jardim afirmou que time prefere deixar debate sobre Maracanã com a diretoriaMatheus Lima / Vasco

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Gabriel Salotti
O goleiro Léo Jardim confessou que está ansioso para o jogo contra o Boca Juniors, que acontecerá na próxima terça-feira (13), às 21h30, no La Bombonera, pela ida da semifinal da Copa Sul-Americana. Em entrevista após o empate com o Remo neste sábado (11), o atleta analisou o confronto e destacou a importância do time estar preparado mentalmente, enfatizando que o mais importante é voltar "vivo" para a partida da volta.
"Vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe como é jogar contra equipes argentinas. Acho que é um jogo muito mental. Temos que estar preparados para mandar no jogo, sofrer no jogo, temos que estar preparados para todos os cenários. Sabemos que a torcida apoia muito, então é estar preparado mentalmente para todas as circunstâncias que podem acontecer na partida. E a gente sair de lá vivo. Isso é o mais importante, porque sabemos a nossa força dentro de casa", afirmou.
Léo Jardim também disse que a equipe está muito empolgada para o duelo. "É um grande jogo, que todo jogador gostaria de jogar, em um estádio tão histórico, vai ser a primeira vez que vou ter a oportunidade de jogar lá. Estou muito ansioso, empolgado. A equipe está confiante, temos feito um bom trabalho. Sabemos de tudo que estamos trabalhando e plantamos. Até terça é foco total no Boca Juniors. Vamos procurar nos recuperar bem, trabalhar bem e fazer um grande jogo."
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O jogo da volta, no entanto, ainda está indefinido. A Justiça do Rio havia autorizado a realização do confronto no Maracanã, mas a liminar que permitia que o jogo acontecesse no estádio foi suspensa em nova decisão do Tribunal, ainda neste sábado (11). Segundo Léo Jardim, o time prefere deixar essa questão para a diretoria.
"Sabemos que é uma disputa acirrada e fica nisso de libera, não libera... Mas cabe a nós, jogadores, nos preocupamos com os jogos, temos bastante coisa na cabeça. Primeiro de tudo, temos que fazer um bom jogo na Argentina, voltar com um resultado bom para que na outra semana, independentemente de onde for, ainda não sei onde vai ser, que a gente consiga fazer um grande jogo e trazer a classificação", ponderou.
Independente do local, o duelo da volta está marcado para o dia 20 de outubro, às 21h30, e valerá vaga na final da Copa Sul-Americana, contra o vencedor de Atlético-MG e Montevideo City Torque, do Uruguai.