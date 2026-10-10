Maracanã é alvo de disputas judiciais antes da partida entre Vasco e Boca - Daniel Brasil / Maracanã

Maracanã é alvo de disputas judiciais antes da partida entre Vasco e Boca Daniel Brasil / Maracanã

Publicado 10/10/2026 14:45

O Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ) suspendeu, neste sábado (10), a liminar que obrigava a Fla-Flu Serviços S.A., consórcio que administra o Maracanã, a disponibilizar o estádio para o Vasco disputar o jogo contra o Boca Juniors no próximo dia 20 de outubro, pela Copa Sul-Americana. A decisão, assinada pela desembargadora Suely Lopes Magalhães, é mais um capítulo na novela envolvendo o embate nos tribunais pela utilização do local para o confronto continental.

O TJ-RJ havia determinado, nesta sexta-feira (9), que o Maracanã seria palco da partida. Então, o Cruz-Maltino começou a venda de ingressos, comercializando mais de 45 mil entradas até o momento. O clube ainda não se manifestou.

Após a decisão da Justiça, a Fla-Flu Serviços S.A. entrou com um mandado de segurança para contestar a medida do Tribunal. Suely Lopes Magalhães argumentou, em seu despacho, que o desembargador Marco Antônio Ibrahim, autor da decisão que liberou o Maracanã ao Vasco, não tinha competência para rever a decisão anterior de Alexandre de Carvalho Mesquita, relator do caso.

Suely também destacou que um parecer do Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (Bepe) considerou o estádio Nilton Santos apto a receber o confronto. Ela ainda lembrou que no mesmo dia da semifinal, haverá uma partida entre Flamengo e Botafogo pelo NBB, o campeonato nacional de basquete, no Maracanãzinho, ressaltando o risco de confronto entre torcidas.

Apesar disso, conforme a magistrada, a liminar não define se o Vasco tem o direito a utilizar o Maracanã. O tema seguirá em debate, a partir do processo original e do recurso apresentado pelo clube.

Novela envolvendo Vasco e consórcio continua

O Vasco vive uma crise com o consórcio que administra o Maracanã. O clube já havia tentado utilizar o estádio nas partidas contra o Vitória e o Palmeiras, ambos pela Copa do Brasil, mas a dupla Fla-Flu negou ambos os pedidos, alegando que mais jogos no local poderiam prejudicar o já desgastado gramado.

Então, o Gigante da Colina se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana. No entanto, a Conmebol não permite que os confrontos desta fase sejam disputados em estádios com menos de 30 mil lugares, como é o caso de São Januário. Com isso, o Maracanã despontou como a principal alternativa para receber o duelo.