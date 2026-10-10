Vasco de Pedro Emanuel pode alcançar a quinta vitória seguida na temporada - Divulgação / Vasco

Vasco de Pedro Emanuel pode alcançar a quinta vitória seguida na temporadaDivulgação / Vasco

Publicado 10/10/2026 09:28

sábado (10), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada do O Vasco tem a chance de se afastar mais da zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade para enfrentar o Boca Juniors na Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Para isso, precisa vencer o Remo neste, pela 30ª rodada do Brasileirão

Onde assistir a Vasco x Remo



O duelo terá transmissão de Record (TV aberta), Premiere (pay per view) e Cazé TV e R7 (Youtube).



Provável escalação do Cruz-Maltino



Em seu melhor momento na temporada, o time de Pedro Emanuel vem de quatro vitórias seguidas, sendo três pelo Brasileirão (Botafogo, Coritiba e Grêmio) e uma pela Copa Sul-Americana (Santa Fe). Com a melhora desde a chegada de reforços, o Vasco pulou para o 14º lugar na tabela da competição nacional e abriu três pontos para a zona de rebaixamento.



Embalado, o Cruz-Maltino terá um retorno importante, de Andrés Gómez, que estava suspenso. Com isso, Marino Hinestroza volta para o banco de reservas.



Mesmo com uma partida decisiva contra o Boca Juniors na terça-feira (13), na Argentina, o técnico português deve manter os titulares a campo contra o Remo. Afinal, a prioridade ainda é fugir do rebaixamento.



Com isso, a possível escalação do Vasco será: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, David (Bruno Duarte), Colidio.



Como deve jogar o Leão



Do outro lado, o técnico Thiago Carpini tem a missão de tentar dar fim a uma sequência negativa de 11 partidas sem vencer. São nove rodadas do Brasileirão e mais dois jogos da Copa do Brasil.



Diante do desempenho, o Remo amarga o penúltimo lugar na tabela, com apenas 24 pontos, e está com um pé na Série B de 2027. Mas ainda tenta uma inesperada recuperação, a começar contra o Vasco, em São Januário.



Para isso, terá de volta o lateral-esquerdo Mayk, recuperado de lesão, o volante Zé Welison e o atacante Gabriel Poveda, que estavam suspensos. Já Galeano está fora pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Tchamba deve ser poupado mais uma vez.



O Remo deve ter a seguinte escalação: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Zé Ivaldo e Marlon; Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Pikachu, Jajá e Taliari.



Arbitragem em São Januário



Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)