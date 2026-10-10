O Vasco tem a chance de se afastar mais da zona de rebaixamento e ter mais tranquilidade para enfrentar o Boca Juniors na Bombonera, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Para isso, precisa vencer o Remo neste sábado (10), às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada do Brasileirão.
Onde assistir a Vasco x Remo
O duelo terá transmissão de Record (TV aberta), Premiere (pay per view) e Cazé TV e R7 (Youtube).
Em seu melhor momento na temporada, o time de Pedro Emanuel vem de quatro vitórias seguidas, sendo três pelo Brasileirão (Botafogo, Coritiba e Grêmio) e uma pela Copa Sul-Americana (Santa Fe). Com a melhora desde a chegada de reforços, o Vasco pulou para o 14º lugar na tabela da competição nacional e abriu três pontos para a zona de rebaixamento.
Embalado, o Cruz-Maltino terá um retorno importante, de Andrés Gómez, que estava suspenso. Com isso, Marino Hinestroza volta para o banco de reservas.
Mesmo com uma partida decisiva contra o Boca Juniors na terça-feira (13), na Argentina, o técnico português deve manter os titulares a campo contra o Remo. Afinal, a prioridade ainda é fugir do rebaixamento.
Com isso, a possível escalação do Vasco será: Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan, Cuiabano (Lucas Piton); Sosa, Thiago Mendes, Lescano; Andrés Gómez, David (Bruno Duarte), Colidio.
Como deve jogar o Leão
Do outro lado, o técnico Thiago Carpini tem a missão de tentar dar fim a uma sequência negativa de 11 partidas sem vencer. São nove rodadas do Brasileirão e mais dois jogos da Copa do Brasil.
Diante do desempenho, o Remo amarga o penúltimo lugar na tabela, com apenas 24 pontos, e está com um pé na Série B de 2027. Mas ainda tenta uma inesperada recuperação, a começar contra o Vasco, em São Januário.
Para isso, terá de volta o lateral-esquerdo Mayk, recuperado de lesão, o volante Zé Welison e o atacante Gabriel Poveda, que estavam suspensos. Já Galeano está fora pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Tchamba deve ser poupado mais uma vez.
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