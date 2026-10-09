Vasco enfrentará o Boca Juniors no Maracanã, no dia 20 de outubro - Matheus Lima/Vasco

Vasco enfrentará o Boca Juniors no Maracanã, no dia 20 de outubroMatheus Lima/Vasco

Publicado 09/10/2026 22:34 | Atualizado 09/10/2026 22:53

O duelo de volta entre Vasco e Boca Juniors, pela semifinal da Sul-Americana, já tem palco definido. Após receber permissão da Justiça , o Cruz-Maltino informou que a partida será realizada no Maracanã. Além disso, comemorou a decisão judicial e agradeceu aos envolvidos no processo pelo apoio. Também nesta sexta-feira (9), a Conmebol acompanhou o clube carioca e confirmou o local do confronto.

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"O Club de Regatas Vasco da Gama informa que a partida contra o Boca Juniors, no dia 20 de outubro, será realizada no Maracanã, após a Justiça reconhecer o direito do clube. O Vasco agradece ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, à CBF e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro pelo apoio e pela atuação nesse processo", escreveu o clube nas redes sociais.

"A solução foi construída a partir da articulação do presidente da Assembleia Geral do Vasco, Alan Belaciano, em conjunto com as equipes jurídicas da Vasco SAF e do Club de Regatas Vasco da Gama. O caso marca a retomada do trabalho conjunto entre as áreas jurídicas das duas instituições em defesa dos interesses do Vasco", completou.

Conmebol confirma escolha do Maracanã

Poucas horas depois da determinação judicial e do anúncio vascaíno, a Conmebol confirmou o Maracanã como palco da partida. Também através das redes sociais, a entidade atualizou a tabela das semifinais do torneio e, na legenda, completou: "Vasco da Gama e Boca Juniors vão definir a Semifinal da CONMEBOL Sudamericana no Maracanã".



Cruz-Maltino e Boca se enfrentarão primeiro em Buenos Aires, na Argentina. O jogo de ida será nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), no estádio La Bombonera. A volta acontecerá na terça-feira seguinte (20), no também às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Tabela atualizada! @VascodaGama e @BocaJrsOficial vão definir a Semifinal da CONMEBOL #Sudamericana no @maracana. https://t.co/k6v76ZIE27 — CONMEBOL Sudamericana (@SudamericanaBR) October 9, 2026

Entenda a decisão da Justiça

Nesta sexta-feira (9), a Justiça determinou que o Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do Maracanã, disponibilizasse o estádio para o Vasco no jogo contra o Boca Juniors. A decisão partiu do desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ).

No documento, o magistrado indicou a segurança e a eficiência logística do Maracanã como dois dos principais argumentos para que ele fosse o palco da partida. Estudos técnicos da Polícia Militar e do Ministério Público já haviam apontado para o mesmo caminho. Segundo o desembargador, estas condições são prioridade maior que as ressalvas de Flamengo e Fluminense sobre o desgaste do gramado.