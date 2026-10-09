Vasco deseja usar o Maracanã no jogo contra o Boca JuniorsDaniel Brasil / Maracanã
Vasco entra com último recurso para enfrentar o Boca no Maracanã
Partida válida pela semifinal da Sul-Americana irá acontecer no próximo dia 20; palco precisa ser comunicado para a Conmebol até sábado (10)
Vasco e Conmebol confirmam Maracanã contra o Boca Juniors
Clube e entidade enfim decretaram o estádio como palco do duelo pela semifinal da Sul-Americana; clube comemorou nas redes sociais
Justiça autoriza Vasco a jogar no Maracanã contra o Boca Juniors
Cruz-Maltino havia entrado com novo recurso nesta sexta-feira (9) e obteve liberação do estádio para duelo pela semifinal da Sul-Americana
Vasco entra com último recurso para enfrentar o Boca no Maracanã
Partida válida pela semifinal da Sul-Americana irá acontecer no próximo dia 20; palco precisa ser comunicado para a Conmebol até sábado (10)
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