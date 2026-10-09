Vasco deseja usar o Maracanã no jogo contra o Boca JuniorsDaniel Brasil / Maracanã

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Pedro Logato
O Vasco voltou a entrar na Justiça com um pedido para utilizar o estádio do Maracanã. A partida, que o Cruz-Maltino deseja poder fazer o uso do "Maior Estádio do Mundo" é pela semifinal da Sul-Americana contra o Boca Juniors no próximo dia 20 (terça-feira).
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A ação do Vasco é a terceira em relação a utilizar o estádio na partida contra o argentinos. Em duas oportunidades, houve derrota. O prazo da Conmebol para indicar o palco do duelo termina neste sábado (10).
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O Cruz-Maltino cita o apoio do Ministério Público e do BEPE e alerta que a demora pode comprometer o uso do Maracanã e a organização da partida. O Consórcio Fla-Flu, que não quer liberar o Maracanã, consultou o BEPE sobre as condições do Nilton Santos na última quarta-feira (7).
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O desejo de utilizar o estádio tem a ver com a capacidade do Maracanã. O Boca Juniors não abre mão de ter 4 mil pagamentos como visitante e esse número é considerado alto demais para que o Vasco mande a partida em São Januário.
Na semifinal da Copa do Brasil, o Vasco irá utilizar São Januário. A CBF não vê problema que estádios com capacidade inferior recebam uma partida importante das suas competições. A final será no Mané Garrincha, em campo neutro.
A utilização do Maracanã em alguns jogos é uma batalha que o Vasco tem travado neste ano com o Consórcio do estádio, que é administrado por Flamengo e Fluminense. O Cruz-Maltino teve seu desejo negado na partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Vitória.
No ano passado, o clube de São Januário conseguiu utilizar o Maracanã como palco da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Na ocasião, o Cruz-Maltino acabou sendo derrotado por 2 a 1 e ficou com o vice-campeonato.

Conflito antigo

Nas últimas semanas, o Vasco entrou com uma petição na Justiça do Rio, em um processo movido desde 2023 contra o Flamengo e no qual o Fluminense entrou como interessado. Nessa ação, o Cruz-Maltino rebateu uma acusação do Rubro-Negro, de que um jogo do clube de São Januário contra o Palmeiras naquele ano tinha deixado o gramado "repleto de buracos".
O Vasco apontou que no mesmo ano, em abril, Flamengo e Fluminense realizaram nove partidas no Maracanã. O clube de São Januário desqualificou um relatório apresentado pelo Rubro-Negro de uma empresa especializada e ainda trouxe decisões judiciais anteriores que também desconsideraram o documento.