Após longa novela, Cruzmaltino poderá receber o Boca Juniors no Maraca pela Sul-Americana - Dikran Sahagian / Vasco

Após longa novela, Cruzmaltino poderá receber o Boca Juniors no Maraca pela Sul-AmericanaDikran Sahagian / Vasco

Publicado 09/10/2026 19:07 | Atualizado 10/10/2026 08:33

A novela que envolve o palco do jogo de volta da semifinal da Sul-Americana, entre Vasco e Boca Juniors, no dia 20 de outubro, parece enfim estar próxima de um desfecho. Depois de entrar com novo recurso pelo Maracanã , o Cruz-Maltino conseguiu o aval, por determinação do desembargador Marco Antônio Ibrahim, presidente da 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), e poderá jogar no estádio.

Publicada no fim da tarde desta sexta-feira (9), a decisão apontou posicionamentos da Polícia Militar e do Ministério Público, ambos favoráveis à realização da partida no Maracanã, como justificativas. Com isso, determinou que o Consórcio Fla-Flu, responsável pela administração do estádio, o disponibilize para a realização do jogo.

"I. Disponibilize o Estádio Jornalista Mário Filho ao Vasco da Gama SAF para a realização da partida Vasco da Gama x Boca Juniors, válida pela semifinal da CONMEBOL Sudamericana, em 20/10/2026, às 21h30min, em atenção à manifestação técnica da Polícia Militar constante do Ofício SEPM/GCG nº 6022, comunicando formalmente a disponibilização ao clube em tempo hábil para a indicação do estádio à CONMEBOL até 05/10/2026", ordenou o magistrado.







"Há mais: a recusa manifestada pela concessionária, bem de ver, não tem importância maior do que o legítimo interesse do Vasco da Gama em realizar a partida no Maracanã. Com efeito, o histórico de conflitos envolvendo o Vasco da Gama com a concessionária parece evidenciar uma 'questão pessoal' quando se sabe que em outras oportunidades o Vasco da Gama também teve que se valer do Poder Judiciário para resolver questões deste jaez. Nestas ocasiões, o estado e a conservação do gramado também foram argumentos para a recusa", completou.

Para o desembargador, o Maracanã tem "condições de segurança dos torcedores e do entorno do estádio" mais relevantes que os argumentos "referentes ao gramado" apresentados pela concessionária de Flamengo e Fluminense nas recusas anteriores . Por fim, o magistrado observou que as constantes negativas dos rivais ao Vasco "parecem evidenciar uma 'questão pessoal"."Há mais: a recusa manifestada pela concessionária, bem de ver, não tem importância maior do que o legítimo interesse do Vasco da Gama em realizar a partida no Maracanã. Com efeito, o histórico de conflitos envolvendo o Vasco da Gama com a concessionária parece evidenciar uma 'questão pessoal' quando se sabe que em outras oportunidades o Vasco da Gama também teve que se valer do Poder Judiciário para resolver questões deste jaez. Nestas ocasiões, o estado e a conservação do gramado também foram argumentos para a recusa", completou.

Anteriormente, o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios (BEPE) e a Atuação Especializada do Desporto e Defesa do Torcedor (GAEDEST) do Ministério Público haviam feito estudos técnicos que apontavam o Maracanã como a opção mais segura para o duelo.

O desembargador destacou estas ponderações e também um ofício do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, encaminhado ao Governador, que reforçava o interesse público na segurança do evento e pedia urgência em virtude do prazo determinado pela Conmebol. Conforme definido pela entidade, o Vasco teria até este sábado (10) para comunicar o palco da partida.