Saldivia acumula boas atuações pelo Vasco ao lado de Robert Renan - Matheus Lima / Vasco

Saldivia acumula boas atuações pelo Vasco ao lado de Robert RenanMatheus Lima / Vasco

Publicado 09/10/2026 09:29



Depois de um começo para lá de conturbado, Saldivia deu a volta por cima, ganhou espaço e cresceu de produção no Vasco . Sob o comando de Pedro Emanuel, o zagueiro assumiu a titularidade na ausência de Carlos Cuesta, que se recupera de uma lesão no quadril há cerca de um mês, e deu conta do recado. A última boa atuação foi na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo , quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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“Tem muitas coisas que trabalhei para melhorar. Procurei saber no que eu estava errando, o que estava fazendo mal. Mas é isso, muito trabalho, foco. O time também me apoiou, tinha muitos jogadores comigo. E a confiança quando começa a subir é muito bom para todos”, disse o uruguaio.



“Estava numa fase que ninguém gosta, mas foi bom para ver onde eu estava errando e melhorar. Acho que tinha que passar por isso. Hoje estou mais forte, me sinto bem. Estou muito feliz e tranquilo. Quero aproveitar todas as oportunidades que tiver aqui”, analisou.



No triunfo sobre o Glorioso, Saldivia acumulou 63 ações com a bola, 13 ações defensivas, seis cortes e cinco interceptações. Além disso, venceu dois duelos por baixo, dois por cima e não sofreu nenhum drible. Os números são do ‘Sofascore’.



“Arroz com feijão, como fala o Pedrinho, é o que faz bem. E agora eu falo pra ele: isso faz bem, é verdade, tem razão (risos)”, brincou.

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Sequência importante para ter confiança



O clássico com o Botafogo foi o terceiro embate seguido de Saldivia na escalação principal, ao lado de Robert Renan. Antes, o zagueiro já havia sido titular nas vitórias sobre Santa Fe (COL) e Coritiba. Ele, inclusive, deu uma assistência em cada partida, para Bruno Duarte e Andrés Gómez, respectivamente.

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Situação no Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Vasco respirou na tabela, chegou a 34 pontos e subiu para a 14ª posição. Agora, são três de vantagem sobre o Internacional, que abre a zona de rebaixamento. O próximo compromisso do Cruz-Maltino será contra o Remo, no sábado (10). O confronto acontecerá às 18h (de Brasília), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.



“Queremos ir jogo a jogo. Sabemos o que temos pela frente, mas vamos jogo a jogo. É assim que vamos conseguir as coisas. Vamos trabalhar para conquistar os nossos objetivos”, garantiu Saldivia.

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Os jogos que restam ao Vasco

. Chapecoense x Vasco (a definir) - 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Remo (10/10) - 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Boca Juniors x Vasco (13/10) - Ida da semifinal da Copa Sul-Americana

. São Paulo x Vasco (17/10) - 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Boca Juniors (20/10) - Volta da semifinal da Copa Sul-Americana

. Vasco x Corinthians (24/10) - 32ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Flamengo (29/10) - 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Palmeiras (01/11) - Ida da semifinal da Copa do Brasil

. Athletico-PR x Vasco (04/11) - 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Palmeiras x Vasco (08/11) - Volta da semifinal da Copa do Brasil

. Vasco x Internacional (a definir) - 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Red Bull Bragantino x Vasco (a definir) - 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Atlético-MG x Vasco (a definir) - 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

. Vasco x Vitória (a definir) - 38ª rodada do Campeonato Brasileiro