Facundo Gulli tem 21 anosDivulgação / San Lorenzo

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Pedro Logato
A temporada de 2027 ainda não começou, mas o Vasco já está planejando o ano que vem. De acordo com informações do portal argentino "Mundo Alzulgrana", o Cruz-Maltino tem interesse na contratação do meia Facundo Gulli, de 21 anos, que defende o San Lorenzo, da Argentina.
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Ainda não teria havido nenhuma oferta formal, apenas uma sondagem por parte do Vasco. Gulli tem contrato com o clube argentino até o fim de 2028 e seu valor de mercado seria de 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 13,93 milhões) de acordo com o "Transfermarkt".
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Revelado pelo clube de Buenos Aires, Gulli se profissionalizou no ano passado. No total, ele entrou em campo em 46 partidas, anotou dois gols e deu seis assistências pelo clube argentino.
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O Vasco vive um bom momento na temporada depois de apostar em reforços argentinos. Para o segundo semestre, o Cruz-Maltino acertou com cinco novos atletas, sendo três nascidos no país. Chegaram a São Januário: o zagueiro e volante Santiago Sosa, o meia Alan Lescano e o atacante Facundo Colídio. Nascidos no Brasil, vieram o  lateral-esquerdo Paulinho e o atacante Bruno Duarte.
O Cruz-Maltino luta contra o rebaixamento no Brasileiro, depois de um segundo turno abaixo do esperado, mas está bem na Copa do Brasil e na Sul-Americana. O clube de São Januário alimenta a esperança de conseguir uma classificação para a Libertadores do ano que vem, o que facilitaria a chegada de reforços.
Além disso, o Vasco também vive a expectativa da oficialização da nova SAF, que terá Marcos Lamacchia como acionista majoritário do futebol do Cruz-Maltino e que deverá impactar ainda mais a formação do elenco para a próxima temporada.
Os investimentos previstos pela Almirante Participações incluem exclusivamente R$ 500 milhões para o futebol, R$ 150 milhões para infraestrutura do CT e da base, entre outros. A empresa ainda assumirá a cobertura de todo o déficit do caixa nos próximos cinco anos, o que dá um cálculo aproximado de R$ 1,5 bilhão.
 