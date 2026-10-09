Sede da CBF, no Rio de Janeiro - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBF, no Rio de Janeiro Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 09/10/2026 19:30

CBF anunciou nesta sexta-feira (9) o calendário do futebol masculino para 2027. A temporada começa em 6 de janeiro e termina em 5 de dezembro, e haverá paralisação para a Copa do Mundo Feminina, entre junho e julho. O desenho foi feito seguindo o planejamento da entidade para o ciclo 2026 a 2029, e teve o apoio dos clubes, federações e parceiros.

O Campeonato Brasileiro terá início em 27 de janeiro e terminará em 1º de dezembro. O primeiro turno será disputado no primeiro semestre, e o returno, no segundo. Em razão da Copa do Mundo feminina, haverá uma paralisação de 41 dias, 11 a menos do que a paralisação para o Mundial masculino de 2026. Nenhuma rodada será realizada em Datas Fifa.

Já a Copa do Brasil será disputada entre 6 de janeiro e 5 de dezembro. Das quartas de final à decisão, os jogos serão realizados nos fins de semana. Os campeões estaduais de 2026 entram na competição na segunda fase, desde que não sejam da Série A. Estes seguem com a vaga direta para a quinta fase, assim como aconteceu neste ano.

A quinta fase e as oitavas de final aumentaram de duas para quatro datas cada: para a quinta fase, 24 de fevereiro, 3 de março, 17 de março e 21 de abril; e para as oitavas, 12 de maio, 2 de junho, 20 de junho e 23 de junho. O motivo é a possibilidade das datas coincidirem com a fase preliminar e as oitavas de final da Libertadores. Com mais opções para encaixar as partidas, o calendário ganha flexibilidade.

Já a Supercopa do Brasil, que reúne o campeão da Série A e o ganhador da Copa do Brasil, será conhecido em 24 de janeiro. Competições regionais, as Copas Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste serão disputadas de 24 de março a 13 de junho. Por fim, as janelas de transferências serão entre 4 de janeiro a 2 de março e entre 19 de julho a 10 de setembro.

Calendário do futebol masculino em 2027:

Copa do Brasil: 6 de janeiro a 5 de dezembro

Supercopa Rei: 24 de janeiro

Série A: 27 de janeiro a 1º de dezembro

Série B: 20 de março a 27 de novembro

Copas Regionais (Copa Verde, Sul-Sudeste e do Nordeste): 24 de março a 13 de junho

Série C: 4 de abril a 31 de outubro

Série D: 4 de abril a 12 de setembro