Bruno Guimarães e Rice em ação pelo ArsenalFoto por Oli Scarff / AFP
Bruno Guimarães recebe elogios e deixa boa impressão no Arsenal
Declan Rice revelou que os dois costumavam se desentender em campo, mas agora construíram uma forte amizade fora das quatro linhas
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