Bruno Guimarães e Rice em ação pelo Arsenal - Foto por Oli Scarff / AFP

Bruno Guimarães e Rice em ação pelo ArsenalFoto por Oli Scarff / AFP

Publicado 09/10/2026 22:05

Bruno Guimarães no Arsenal vêm chamando a atenção de seus companheiros e rendendo elogios. Em entrevista à "ESPN", o meio-campista Declan Rice exaltou o brasileiro e comentou sobre a relação com o volante, agora como companheiro de elenco. As atuações deno Arsenal vêm chamando a atenção de seus companheiros e rendendo elogios. Em entrevista à "ESPN", o meio-campista Declan Rice exaltou o brasileiro e comentou sobre a relação com o volante, agora como companheiro de elenco.

"Não preciso falar sobre suas qualidades porque joguei contra ele. Ele é um dos adversários mais difíceis que já tive na Premier League. Com a qualidade que ele tem, ele pode jogar de seis, de oito, de 10. Ele pode fazer tudo no meio-campo. Então, ele é um jogador incrível, um grande trunfo para nós", disse Rice.

"Jogar com ele agora é incrível e ainda melhor. Ele também é um cara muito legal. Antes, costumávamos brigar muito. Mas agora, fora do campo, ele se tornou um grande amigo meu e é tão humilde, tão legal e muito atencioso, então ele é um cara incrível", completou.

Ao comentar a chegada do brasileiro, Rice também destacou o período necessário para que um jogador se adapte às ideias de um novo treinador e ao estilo de jogo da equipe:

"Sim, (Bruno pode acrescentar) muito. Obviamente, ele veio do Newcastle, um grande clube, veio para o Arsenal, uma forma completamente diferente de jogar, novo técnico, novo sistema. Então, vai levar tempo para ele se acostumar. Levei seis meses até eu entender completamente tudo o que esse técnico queria”, concluiu.

Bruno Guimarães foi contratado pelo Arsenal em agosto, após passagem pelo Newcastle, por 70 milhões de libras (R$ 478,5 milhões), valor que o colocou como o quarto brasileiro mais caro da história do futebol. Pela equipe, foram seis jogos, três como titular e um gol marcado.



Próximo compromisso do Arsenal

O Arsenal retorna a campo no próximo sábado (10), contra o Leeds United, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Inglês. O duelo será às 8h30 (de Brasília), no Emirates Stadium. A tendência é que Bruno Guimarães seja titular no duelo. No momento, os Gunners ocupam a segunda colocação da competição, com 12 pontos.

*Reportagem do estagiário Marcus Vinicius Balbino, sob supervisão de Rodrigo Souza