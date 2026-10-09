Hoje no Al-Fayha, Fábio Carille comandou o Vasco entre 2024 e 2025 - Dikran Sahagian / Vasco

Hoje no Al-Fayha, Fábio Carille comandou o Vasco entre 2024 e 2025Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 09/10/2026 17:51

Ainda na busca pelo substituto de Fernando Diniz, demitido nesta quarta-feira (7) , o Corinthians sondou o técnico Fábio Carille. O nome do treinador ganhou força no Parque São Jorge após negociação com o também ex-Vasco Ramón Díaz não avançar.

Aos 53 anos, Carille está no Al-Fayha, da Arábia Saudita. O Corinthians ainda não apresentou proposta oficial ao treinador, que tem contrato com o clube saudita até julho de 2027.

Fábio Carille iniciou carreira como treinador no próprio Corinthians, clube pelo qual foi campeão Brasileiro (2017) e tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019). Ele também acumula passagens por Vitória, Goiás e Vasco, além futebol japonês. Pelo Santos, foi campeão da Série B em 2024.

O Corinthians tinha a expectativa de anunciar o novo treinador antes deste sábado (10). Depois de a negociação com Díaz não avançar, a diretoria chegou a buscar informações sobre Sylvinho, mas a contratação neste momento é considerada improvável.

Pesa contra o Corinthians o fato de o clube buscar uma negociação de contrato somente até o fim da temporada. Isso porque a equipe está em período eleitoral e não gostaria de se comprometer com um contrato longo neste momento.

Para ter um novo treinador diante do Palmeiras, o Corinthians deveria regularizar a situação do comandante até às 18h59 desta sexta-feira (9), data limite para a publicação do nome no Boletim Informativo Diário (BID). Sem avanço, a tendência é que William Batista, técnico do time sub-20, fique à beira do gramado no próximo jogo.

Com sete derrotas consecutivas no Brasileirão, o Corinthians tem 32 pontos e está na 16ª posição. Dependendo da combinação de resultados, o time alvinegro pode entrar na zona de rebaixamento na próxima rodada, quando irá faltar oito rodada para o fim do Brasileirão.

O Corinthians disputa clássico com o Palmeiras no domingo, às 17h30, no Nubank Park.