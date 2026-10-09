Felipe Melo voltou a criticar Luis Zubeldía - Reprodução / SporTV

Felipe Melo voltou a criticar Luis ZubeldíaReprodução / SporTV

Publicado 09/10/2026 20:20

Campeão da Libertadores de 2023 com o Fluminense, e hoje comentarista, Felipe Melo voltou a exaltar Marcão e detonar Zubeldía. Impressionado com a goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba , nesta quinta-feira (8), pela 29ª rodada do Brasileirão, o ex-zagueiro destacou a nova "identidade" da equipe na boa sequência com o atual treinador e disse enxergar desempenho "totalmente diferente" daquele do ciclo anterior.

"É um Fluminense totalmente diferente do que era com o Zubeldía. O Marcão deu, de fato, uma identidade para este Fluminense. Um Fluminense que joga, marca, cria pelos lados, pelo meio, muito bem compacto, o timing certo da equipe. O Fluminense está fazendo uma ótima temporada e vem melhorando cada jogo, e, mais do que isso, melhorando em momentos cruciais da temporada. Venceu, não tomou gol, e isso é muito importante para o que vem", disse Felipe Melo, em postagem no Instagram.

Em meio aos elogios a Marcão, o comentarista se aprofundou sobre o uso das categorias de base. Enquanto Marcão tem aproveitado jovens como Riquelme Felipe, Júlio Fidelis e Wesley Natã, que deu assistência no último jogo, Zubeldía preferia escolher os medalhões do elenco. Por isso, o argentino foi fortemente criticado por Felipe Melo, que o chamou de "inimigo da base".

"Você vê a inteligência do treinador. O Marcão, ele conhece o clube. Rodou o elenco, deu oportunidade para base jogar, coisa que o inimigo da base jamais faria. E tinham alguns idiotas que vinham falar: 'Você está falando isso porque ele não coloca seu filho pra jogar'. Também! Ainda bem que sumiram com Zubeldía do Fluminense, senão ele ia acabar com a base. Colocaram o Marcão, show, conhece o Fluminense, deu uma outra cara e uma identidade para o Fluminense. O Fluminense tem jogado bola e muito bem", completou.



No comentário, o ex-atleta enfatizou a necessidade de o Tricolor manter a boa forma, e principalmente construir vitórias, durante a sequência difícil que terá pela frente. Neste domingo (11), a equipe enfrenta o Flamengo, às 17h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Depois, o compromisso é contra o Palmeiras, na quarta-feira (14), às 21h30 (de Brasília), pela semifinal da Libertadores. Ambos no Maracanã.