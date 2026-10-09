Savarino foi destaque em vitória tricolor - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Savarino foi destaque em vitória tricolorMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 09/10/2026 14:44

Em seu primeiro ano no Fluminense, Jefferson Savarino, de 29 anos , que tem passagens brilhantes por Atlético-MG e Botafogo, viu o Tricolor fazer parte da sua carreira. Pela primeira vez, o venezuelano anotou três gols na mesma partida. Além disso, ele quebrou um jejum de três anos no clube carioca.

Desde o dia 2 de maio, quando o Fluminense goleou o River Plate por 5 a 1, com três gols de Germán Cano, o Tricolor não via nenhum atleta anotar um "hat-trick", algo que foi quebrado com Savarino na goleada por 4 a 0 sobre o Coritiba na última quinta-feira (8).

"Muito feliz. Também parabenizar Lucho pelo gol. É sempre importante marcar, fazer gol sempre. Desde que cheguei ao Fluminense disse que isso ia ser o mais importante para mim: fazer gols, fazer assistências, ajudar o time. E, bom, todo jogador passa por uma fase boa e por uma fase ruim, mas a gente nunca vai deixar de trabalhar, e espero que continuemos assim", disse Savarino.

A atuação vem em momento fundamental para Savarino no Fluminense. Desde a chegada de Marcão, o atacante não somente foi para o banco de reservas, como perdeu espaço e teve pouca minutagem. Na paralisação para a última Data Fifa, o venezuelano trabalhou bem e acabou sendo recompensado pelo técnico.

"Nós ressaltamos muito o trabalho nesse retorno. Não só do Savarino, mas de todo o grupo. Mas houve um destaque importante do Savarino nas atividades de treinamento. Foi justíssimo tudo que ele plantou nesse período. É o grande jogador que a gente conhece", iniciou o treinador, em entrevista coletiva.

"Queria muito vencer esse jogo para premiar tudo que fizeram no período de treinamento. Foram grandiosos pelo grande empenho que tiveram, por tudo que entregaram hoje. Grande resultado. Você olha e vê aquele que está jogando dando força para o que não está. Nosso ambiente está muito bom. Essa energia boa está reinando e é assim que a gente vai até o final", prosseguiu o comandante.

Com os três gols anotados contra o Coritiba, Savarino assumiu a terceira colocação na artilharia do Fluminense na temporada. Ele tem nove bolas nas redes e está atrás de John Kennedy e de Kevin Serna, que lideram os goleadores do clube carioca.